GF Vip, toccante confronto tra Rosalinda e Dayane: "Tu vivi l’amore, io la morte"

Questi ultimi giorni nella casa del “Grande Fratello Vip” stanno facendo venir fuori delle cose davvero impensabili. Il sodalizio tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò scricchiola sempre più e come nel più consueto dei luoghi comuni, la colpa è di un uomo. Da quando Andrea Zenga si è avvicinato a Rosalinda, quest’ultima si è allontanata sempre più da Dayane, con la quale viveva un rapporto praticamente simbiotico.

L’intesa tra le due gieffine è sempre stata forte, tanto che in molti ad un certo punto del percorso, hanno pensato che tra le due potesse nascere una storia d’amore. La storia è nata, ma non tra la Mello e la Cannavò, bensì tra Rosalinda e Zenga. Tutto ciò ha fatto vacillare il legame tra le due, difatti nelle ultime settimane non fanno altro che litigare pesantemente.

La fine delle “Rosmello” (come è stata definita la coppia composta da Rosalinda e Dayane) è avvenuta. I tantissimi fan della Mello hanno smesso di supportare la Cannavò, ritenendo che abbia voltato le spalle alla loro beniamina. Anche dentro la casa, Dayane non si è risparmiata e ha spesso detto tutto ciò che pensa alla sua ormai ex amica.

La sensazione di alcuni, come Stefania Orlando, è che la Mello si sia presa per davvero una cotta per Rosalinda e adesso si sente “tradita”. Nelle ultime ore però, le due hanno provato ad avere un confronto, confronto che è stato molto intenso e toccante. A fare il primo passo è stata la Cannavò. L’attrice ha detto alla sua compagna d’avventura che ognuna farà il suo gioco, ma che tutto ciò che le ha promesso lo mantiene e fuori ci sarà per lei.

La Mello ha recriminato a Rosalinda anche il fatto che si sia confidata con Samantha e non con lei e per questo, la Cannavò le ha chiesto scusa. Le due si sono poi abbracciate e hanno pianto insieme. Richiamando poi il difficilissimo momento che sta vivendo, dopo la prematura e improvvisa scomparsa del fratello, Dayane ha ammesso: “Tu vivi l’amore, io vivo la morte“.

Parole forti, intense, toccanti, quelle che la gieffina ha riservato all’attrice. Parole che lasciano trasparire tutto il momento difficile e delicato che Dayane sta vivendo. Ha deciso, con forza, coraggio e tenacia, di proseguire la sua avventura nella casa, ma il dolore che prova è palpabile e lo ha confessato proprio a colei di cui si fida maggiormente: Rosalinda.