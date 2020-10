Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, tutto studiato a tavolino: dopo la verità arrivano accuse e sospetti

Non c’è ombra di dubbio: Massimiliano Morra e Adua Del Vesco sono i veri protagonisti della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. Da quando i due attori hanno fatto riferimento all’AresGate, vi è stato un’escalation di avvenimenti che hanno portato alla luce, fatti e verità sorprendenti che si aggirano attorno ai personaggi del mondo dello spettacolo.

Si è parlato di sette, Gabriel Garko ha fatto coming out, il produttore Alberto Tarallo, così come diversi personaggi famosi, sono usciti allo scoperto; è venuto fuori che la storia d’amore tra Morra e la Del Vesco era solo una finzione e la stessa attrice ha confessato che Massimiliano sarebbe gay. Insomma, è emerso un guazzabuglio di informazioni che hanno generato confusione, polemiche e critiche.

Tra accuse, mezze verità e fatti segreti, si cerca di fare chiarezza nel mondo dello spettacolo. Ma si sa, il “Grande Fratello” è anche questo e quando una nuova edizione va in onda, notizie nascoste vengono a galla. In questa edizione, Massimiliano e Adua da vittime sono diventati carnefici e adesso, più di un sospetto si nutre su di loro.

Difatti più emergono i dettagli e più l’opinione pubblica, popolo del web compreso, sembra non credere ai due attori. Diversi punti non tornano e le falle, nei loro atteggiamenti e racconti, non mancano. Gli interrogativi sono tanti e le incongruenze ancor di più. Perché litigare come due ex veri, durante le prime puntate? Perché accusare Morra di aver fatto cose che ad una fidanzata non andrebbero fatte? Perché parlare di determinati argomenti durante il confronto notturno? Perché smentire la loro relazione, solo dopo che Adua ha lanciato il gossip di Massimiliano gay?

Dell’argomento si è parlato durante la puntata di “Pomeriggio Cinque” andata in onda il 6 ottobre. Ospite Denis Dosio, l’ex gieffino ha fatto qualche confessione a proposito. Denis ha dichiarato che quando la sera si mettevano a letto con Massimiliano, lui gli chiedeva consiglio su come comportarsi con Adua, dato che non era semplice vivere l’esperienza del GF con la propria ex.

Inoltre, Dosio ha confermato che quando la Del Vesco piangeva per i comportamenti passati di Morra nei suoi riguardi, le sue erano lacrime vere. Dunque, anche secondo l’ex gieffino diverse cose non tornano e l’influencer, così come la maggior parte delle persone, si è fatto un’idea di questa storia, etichettandola come costruita a tavolino proprio dai protagonisti.

“Secondo me è tutta una cosa fatta a posta. Se dici che è gay poi sei costretta a dire che non c’è mai stata la storia. Era tutto in programma nella loro testa, voler far parlare di loro in questo modo. Mi viene da pensare che sia premeditato“, ha dichiarato Dosio. E anche gli ospiti della D’Urso, erano propensi a credere nel complotto. Insomma, si tratta di una storia davvero particolare e ogni dettaglio che emerge, la rende ancor più confusionaria.