GF Vip, la confessione di Dayane Mello: "Sono innamorata di Rosalinda"

Era palese che tra le due donne non esisteva solo un bellissimo rapporto d’amicizia, ma col tempo è nato qualcosa che va ben oltre l’essere amiche, un amore così profondo che risulta difficile da rinunciare. Parliamo delle due protagoniste del “Grande Fratello Vip“, Rosalinda Cannavò e Dayane Mello.

Erano in molti a notare infatti che tra le due ragazze si stava consolidando un nuovo sentimento, emozioni che oltrepassavano l’amicizia, sia per Dayane che per Rosalinda. I tanti fan della Mello trovavano infatti strano il comportamento di gelosia della modella nei confronti di Rosalinda, quando ha iniziato una nuova avventura amorosa con Andrea Zenga; ma oggi la Mello decide di aprirsi al pubblico e dichiarare finalmente i propri sentimenti nei confronti dell’attrice.

La confessione di Dayane che spiazza tutti

In queste ore infatti Dayane ha deciso di voler confessare cosa prova realmente per Rosalinda, affermando che lei è letteralmente innamorata di Rosalinda. Non è la prima volta che la modella brasiliana si innamora di una donna, come ha più volte affermato, ma sente che con Rosalinda è un amore del tutto diverso.

Ecco infatti cosa ha dichiarato Dayane in un lungo confessionale: “È nato un amore da parte mia e sono convinta anche da parte di Rosalinda, ma non è sbocciato per paura. Io sono già stata innamorata di una donna, sono già stata a letto con uomini e donne. So che Rosalinda ha la sua curiosità ed io ho le mie esperienze… Era amore, non era amicizia. Ma, non me la sento“.

I fan a quel punto hanno atteso la reazione di Rosalinda che, una volta appresi i sentimenti della sua amica speciale, dichiara: “Dayane, non finisci mai di stupirmi. Ti voglio bene un sacco e non mi aspettavo quelle parole. Ti ho sempre detto che era amore e sono convinta che sia tutt’ora amore. Mi dispiace se non sono riuscita a capire cosa provavi… Lo sai, io mi innamoro più della testa che del sesso ed io in qualche modo ti ho amato e ti amo“. Chissà se un giorno tra le due donne ci sarà mai un futuro amoroso insieme, magari tra qualche tempo, quando il GF Vip sarà terminato.