GF Vip: pace fatta tra Antonella e Patrick, ma la reazione della Elia non convince

Dopo il duro scontro tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese durante la scorsa diretta su Canale 5 del “Grande Fratello Vip”, sembra che tra i due sia tornato finalmente il sereno. Tutto è avvenuto durante la notte, quando Patrick ha offerto una camomilla ad Antonella che, sorpresa, ha accettato ben volentieri: “Si stavo per bollire dell’acqua calda, in effetti“.

A questo punto Pugliese le ha versato dell’acqua calda che aveva già preparato in precedenza per sé e ha colto l’occasione per scusarsi del comportamento eccessivo nei suoi confronti: “Volevo chiederti scusa per essere stato brutale con te, io non sono abituato a litigare in televisione“. La Elia è stata colta in contropiede e ha ringraziato il suo collega gieffino con un riconoscente: “Grazie, grazie mille“.

Poi, con un po’ di imbarazzo, Patrick chiede ad Antonella se vuole dello zucchero o dei biscottini che lei rifiuta, e tra i due scende un po’ di imbarazzo, finché non si scambiano un sorriso un poco tirato e Pugliese si allontana, senza che Antonella proferisca parola. Questo suo comportamento, però, non è stato gradito dal web.