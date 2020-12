GF Vip, Oppini risponde alle dichiarazioni d’amore di Zorzi: "Non hai nulla di cui preoccuparti"

Nella diretta di venerdì del “Grande Fratello Vip“, condotto da Alfonso Signorini su Canale 5, abbiamo assistito all’addio di Francesco Oppini. Il figlio dell’attrice Alba Parietti ha preso questa decisione quando è stato annunciato nella casa il prolungamento del reality show fino al mese di febbraio grazie al successo ottenuto.

Sin da subito Tommaso Zorzi ha preso male questa decisione, provando in ogni modo a convincerlo a restare negli studi di Cinecittà almeno fino a lunedì. Il giorno dopo la diretta l’influencer si rende protagonista di una chiacchierata con la new entry Cristiano Malgioglio, in cui fa capire di provare un sentimento molto più importante nei confronti di Oppini.

Il confronto tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

Nella puntata del 7 dicembre del “Grande Fratello Vip” il conduttore ha deciso di fare avere un confronto, ovviamente a distanza, tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. In questa circostanza i due si chiariscono sulle ultime dichiarazioni fatte dall’ex concorrente di #Riccanza, spronandolo a non preoccuparsi e di continuare tranquillamente la sua avventura al GF Vip.

A prendere per primo la parola è Francesco Oppini: “Ti ho detto una cosa prima di uscire, cioè di non aver paura perché ti aspetto a prescindere. Un amico, in questo caso, sta ancora più vicino a te. Non c’è niente di strano, nessun discorso a cui devi pensare in maniera paranoica. Io sono un tuo amico a prescindere da tutto. L’amicizia è un sentimento d’amore. I sentimenti vanno rispettati“.

Il figlio di Alba Parietti ha poi voluto invitare il suo amico a non farsi problemi sulla dichiarazione d’amore fatta durante la conversazione con Cristiano Malgioglio: “Non hai nulla di cui preoccuparti. Ci lega un sentimento vero. Le persone al nostro fianco capiscono quello che c’è. Tu, per me, sei una persona importante”. Nonostante queste belle parole Oppini sottolinea di essere pronto anche a fare un passo indietro per regalargli un po’ di benessere e farlo soffrire meno.

Tommaso Zorzi si mostra intimorito sin dalle prime battute, e osserva per la maggior parte del faccia a faccia il suo amico mentre parla. Dopo un po’ di tempo riesce a dire solamente che non avrebbe mai avuto il coraggio di fare una dichiarazione del genere mentre lui si trovava in casa. Oppini lo riassicura nuovamente in merito a ciò, dichiarando che fuori non cambierà nulla.