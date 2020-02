GF Vip: notte di passione tra Pago e Serena, il Grande Fratello censura le immagini

Nella casa del “Grande Fratello Vip” Serena Enardu è ufficialmente una nuova concorrente. L’ex tronista si è detta decisa a riconquistare Pago e nonostante il pubblico abbia votato affinchè la Enardu uscisse dalla casa più spiata d’Italia, Alfonso Signorini e gli autori hanno deciso che Serena dovesse tornare nel reality proprio nelle vesti di concorrente.

Pago quando l’ha vista ne è rimasto entusiasta, dato che è ancora innamorato della sua fidanzata e Serena ha dichiarato di voler vivere il cantante 24 ore su 24, dato che non si conoscono ancora abbastanza, nonostante siano stati insieme per ben 7 anni. L’ingresso dell’ex tronista è stato ben visto dai compagni di avventura, mentre sul web la polemica è divampata.

Clizia Incorvaia ha lasciato alla coppia ritrovata, la possibilità di poter usufruire della “panic room” e i due hanno accettato di buon grado. Una volta messi a letto, Pago e Serena hanno iniziato ad abbracciarsi e baciarsi, quindi nonostante le luci fossero spente, i microfoni erano accesi e le telecamere a infrarossi hanno catturato il momento.

Ad un certo punto i due piccioncini si sono nascosti sotto le coperte, e i movimenti erano inequivocabili. Il Grande Fratello ha subito spostato la telecamera e concentrato le immagini su altro. Gli altri gieffini si sono interrogati su come sia andata tra Pago e Serena e il commento più colorito è arrivato da parte di Paola Di Benedetto.

La concorrente senza mezzi termini ha dichiarato: “Secondo me Pago dura 3 minuti di numero, se non ha avuto altre donne in sei mesi quanto vuole durare? Tre minuti. Che poi se entrasse il mio fidanzato, io me ne fregherei delle telecamere, non mi tratterei assolutamente“. Insomma tutto è tornato alla normalità tra Pago e Serena, una storia terminata a “Temptation Island Vip” e ripresa al “Grande Fratello Vip”.