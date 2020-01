Grande Fratello Vip, Pupo si complimenta con Alfonso Signorini ma dichiara: "Abbiamo discusso dietro le quinte"

Pupo, insieme a Wanda Nara, è stato scelto proprio da Alfonso Signorini per essere l’opinionista di questa edizione del “Grande Fratello Vip“. Due grandi rischi, poiché sia il cantante che l’agente di Mauro Icardi non sono per nulla avvezzi ai reality show, almeno in Italia.

Tuttavia, entrambi se la stanno cavando in una maniera assai egregia, in particolar modo Pupo. Il cantante infatti sta ricevendo molti complimenti perché dice spesso le cose come stanno senza peli sulla lingua. Tuttavia, durante una sua dichiarazione sulla squalifica Salvo Veneziano per dei commenti sessisti su Elisa De Panicis viene violentemente stoppato da Alfonso Signorini, adirando non poche il pubblico da casa.

Le parole di Pupo

Come riporta “Isa & Chia“, intervistato da “Tv Talk“, lo show-magazine condotto da Massimo Bernardini, Pupo dichiara: “Non sono un moralista, assolutamente. Nell’intervento che ho fatto nell’ultima puntata sempre su questo argomento, Signorini mi ha violentemente stoppato. Va beh, poi ne abbiamo parlato”.

Claudia Rossi, una delle ospiti di quella puntata, ha definito Alfonso Signorini come una piovra che si espande, togliendo quindi la parola anche ai suoi due opinionisti. In merito Pupo ammette: “Io comunque lì non sono il conduttore. Non sono il padrone di casa e devo avere un po’ di rispetto. Noi poi dietro le quinte facciamo delle discussioni”. Successivamente ci tiene a sottolineare comunque di aver accettato questa proposta solamente per curiosità e non per visibilità.

Nonostante queste piccole polemiche, secondo Pupo, Alfonso Signorini in questa edizione ha alzato la dialettica del programma. Ma comunque, anche in questa circostanza, trova dei piccoli difetti: “Il fatto di intervistare, di chiedere e di dare un’opinione, una serie di movimenti che fa tutto da solo, sono un po’ il limite che deve superare come conduttore“.

Infine, parla anche del “Festival di Sanremo”. Pupo dichiara che non parteciperebbe come concorrente, ma accetterebbe volentieri una proposta come ospite della kermesse italiana. L’autore di “Su di noi” ammette che al momento Amadeus non l’ha chiamato.