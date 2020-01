Grande Fratello Vip, Michele Cucuzza svela la sua strategia sulle nomination: il pubblico chiede provvedimenti

In queste ore sul web sono scoppiate le polemiche sulle nomination organizzate al “Grande Fratello Vip” tra alcuni concorrenti nella casa del reality show. In particolar modo a finire nell’occhio del ciclone ci sono il giornalista Michele Cucuzza e Antonio Zequila.

L’ex conduttore di “La Vita in Diretta“, durante una chiacchierata con Adriana Volpe, dichiara di aver stretto una sorta di alleanza con Antonio Zequila per le nomination. Il loro obbiettivo è quello di mandare al televoto e, magari, far uscire Andrea Montovoli.

Le parole di Michele Cucuzza

Come riportato da “Isa & Chia“, Michele Cucuzza conferma di essersi alleato con Antonio Zequila con l’obbiettivo di mandare in nomination Montovoli. Le motivazioni dietro a questa scelta, come dichiara lo stesso giornalista, è nata dal fatto che il 34 enne voleva mandarlo in nomination.

Queste sono le parole svelate da Michele Cucuzza in merito: “Ho subito un attacco da Montovoli (perché lo ha nominato, ndr), ma il risultato è che è lui ad essere in nomination (ride, ndr). Era una nomination palese ma l’ho organizzata io in due secondi e mezzo. Lui un attimo prima mi ha detto che mi avrebbe votato, quindi in un attimo neanche il tempo di organizzarmi io l’ho contro-nominato, ci siamo parlati con gli occhi io e Antonio, incredibile!”.

Le critiche sulle nomination per questa edizione del “Grande Fratello Vip” non sono nate comunque qui. Infatti, durante l’ultima puntata del reality show, Barbara Alberti ha mandato al televoto Clizia Incorvaia poiché si sono concordate prima. I fan si sono indignati perché Alfonso Signorini accetta questa motivazione senza battere ciglio in merito.

Ma, con questo atteggiamento, il reality show perderebbe ogni senso. Proprio per questo motivo in molti vorrebbero che venissero presi dei provvedimenti verso Michele Cucuzza, e non va escluso che dopo queste lamentele gli autori prendano questa strada.