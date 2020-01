GF Vip, Valeria Marini e Antonio Zequila hanno avuto un flirt? Lei nega, lui continua a dire di si

Valeria Marini e Antonio Zequila hanno o non hanno avuto in passato un flirt? Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip la giunonica showgirl – ed exgieffina – è tornata nella Casa di Cinecittà per avere un confronto con alcuni concorrenti, come Antonella Elia, Rita Rusi e Antonio Zequila, che nel corso della sua precedente ospitata l’avevano attaccata duramente.

La nuova entrata di Valeria Marini ha creato parecchie discussioni e caos. La showgirl ha avuto inizialmente un duro scontro con Antonella Elia – che non ha voluto una riappacificazione – quindi si è passati al faccia a faccia con l’attore ed ex isolano Antonio Zequila, che aveva rivelato di aver avuto in passato un flirt con la bionda showgirl del Bagaglino.

Valeria Marini nega flirt con Zequila

Mentre Rita Rusic sembra aver preso molto male la nuova entrata della sua ex rivale in amore – la Marini è stata per lungo tempo la fidanzata di Vittorio Cecchi Gori, ex marito della Rusic – Antonio Zequila, messo davanti alla showgirl, sembra aver cambiato pelle, assumendo ora più le sembianzc di un agnellino.

Il gieffino durante il confronto con la Marini ha però ribadito di aver conosciuto la showgirl anni or sono, in tal senso le sue parole: “Mi conosci e abbiamo avuto un flirt. Giuro sulla vita di mio padre che è morto da poco che nel 1991 ho conosciuto Valeria Marini. Aveva un motorino blu, abitava sulla Tiburtina“.

Mentre la Marini sembra aver dimenticato, quindi nega categoricamente questi incontri, meno che mai il flirt con Zequila, l’attore invece prosegue con il fornire tutta una serie di particolari: “Devo dirti di quanti metri era la casa? Non devi farmi passare per bugiardo“. Poi l’attore ha perfino rivelato di aver messo in contatto lui stesso la showgirl con Ivana Trump.

Valeria ammette qindi di aver conosciuto il gieffino, ma di non aver mai svuto alcun tipo di relazione sentimentale con lo stesso. Un quadretto sicuramente piuttosto triste e desolante, che suscita l’immediata reazione dell’opinionista Wanda Nara scesa in campo per difendere senza indugio la Marini.

Per la moglie di Mauro Icardi un uomo non dovrebbe mai rivelare di aver avuto un flirt o una relazione con una donna. E’ una questione di gentilezza, educazione, tatto, sensibilià. Dello stesso parere è anche Alfonso Signorini che commenta dicendo: “Il gentiluomo gode e tace”. Di parere contrario è invece l’altro opinionista del reality,Pupo, che invece sembra voler difendere le ragioni di Zequila.