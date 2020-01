"GF VIP", anticipazioni 20 gennaio 2020: il ritorno di Valeria Marini

Giunti oramai alla quinta puntata, le cose si fanno sempre più interessanti per il reality show più seguito d’Italia. Si parla ovviamente del “Grande Fratello Vip” condotto da Alfonso Signorini; dopo lo scandalo che ha visto protagonista il siciliano Salvo Veneziano, circa le sue parole, molto poco gradite, sessiste e fuori luogo, e dopo la sua immancabile squalifica, si volta pagina con nuove attese novità.

Lo stesso Signorini infatti richiama a corte la bella ex partecipante della prima edizione del “GF VIP” ovverosia Valeria Marini. Un motivo molto preciso ed oculato quello di invitare la Marini in trasmissione, semplicemente per avere un confronto diretto con una sua nemica storica, ossia Rita Rusic, ex moglie di Vittorio Cecchi Gori, il quale a sua volta è l’ex marito della Marini.

Se si sommano questi due fattori, il motivo degli attriti tra la Marini e la Rusic sono presto detti; di certo nella prossima puntata che verrà trasmessa, le due donne non andranno molto per sottile, senza contare infatti che la Rusic è reduce da una bellissima sorpresa fatta proprio da Cecchi Gori.

Intanto la Marini avrà anche la possibilità di riabbracciare il suo amico Ivan Gonzalez, conosciuto durante il reality ” Temptation Island“. In molti avevano ipotizzato una storia tra i due, ma alla fine è nata solo una profonda amicizia, tanto che Valeria ha sempre appoggiato il modello spagnolo a perseguire la carriera televisiva in Italia, soprattutto al dating show “Uomini e Donne“, scegliendo poi Sonia Pattarino.

La quinta puntata del Grande Fratello si prospetta ricca di colpi di scena; è giunto il momento di decidere chi andrà via dalla casa, tra Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Andrea Denver. In ultimo la bella Clizia Incorvaia approfondirà ancora di più del suo rapporto con Francesco Sarcina, leader delle “Vibrazioni” e del suo presunto tradimento con Riccardo Scamarcio, testimone ed amico di Sarcina.