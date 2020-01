GF Vip, Simona Tagli si scaglia contro Antonio Zequila: “È un infedele, un’onda del mare"

Ospite di Pomeriggio Cinque, celebre salotto di Barbara D’Urso, Simona Tagli ha avuto modo di scagliarsi contro Antonio Zequila, suo ex fidanzato al quale è stata legata prima che decidesse di iniziare il tanto discusso decennio di castità.

Stando a quello che è il punto di vista della 55enne showgirl milanese, nonostante la loro storia d’amore durata sette anni, Antonio Zequila non le avrebbe mai dato la dovuta considerazione. Inoltre, confermando quella che è la fama da playboy dell’attore e personaggio televisivo di origini campane, in più di una circostanza l’avrebbe tradita.

“È un’infedele, un’onda del mare, va e viene” ha precisato la sex symbol degli anni Novanta. E dopo essere stato lanciato un servizio in cui ci si poneva il dubbio se “Er mutanda” fosse più un Casanova o un romantico Romeo, Simona Tagli non ha avuto dubbi rispondendo che l’ex sarebbe un po’ entrambe le figure.

Per sua stessa ammissione, Simona Tagli rimane infatti molto legata al coetaneo che in una puntata di Domenica in del 2006 scatenò una lite furibonda con Adriano Pappalardo. Così, dopo aver precisato di volergli ancora bene, ha anche aggiunto di averlo sentito prima che decidesse di andare al Grande Fratello Vip. In quella circostanza gli avrebbe anche augurato di fare un bel reality, suggerendogli però di non puntare troppo sulla sua bellezza. La replica di Zequila è stata quindi tagliente e priva di qualsiasi diplomazia: “Tu sei casta da dieci anni perché nessuno ti vuole più, perché non hai più i glutei in un certo modo, non hai più il physique du rôle“.

L’esternazione non sarebbe stata affatto gradita dalla Tagli, che tra le altre cose si è risentita di non essere stata nominata tra le ex di Zequila, una volta che quest’ultimo si sarebbe vantato delle sue conquiste amorose all’interno della Casa. A questo punto ad intervenire è stato l’opinionista Biagio D’Anelli, che ha avuto modo di raccontare che Zequila si lamentò di lei e della sua gelosia ossessiva che non gli permetteva di vivere serenamente. A quel punto quando qualcuno dallo studio si è domandato se Simona Tagli non sia ancora innamorata di lui, la diretta interessata ha risposto che “un uomo che fa parte della mia vita per sette anni non si può dimenticare, gli si vuole bene”.