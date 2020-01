Grande Fratello Vip, richiamo ufficiale per non aver rispettato il freeze: ecco la sanzione

Per i concorrenti del “Grande Fratello Vip“, reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme a Pupo e Wanda Nara, arriva il primo richiamo ufficiale da parte degli autori. Nel primo pomeriggio di ieri, come riportato dal comunicato, Carlotta Maggiorana, Patrick Ray Pugliese e Adriana Volpe non avrebbero rispettato il freeze imposto.

Il comunicato, letto da Adriana Volpe, è il seguente: “Richiamo Ufficiale: VIP, il Grande Fratello vi ha messo alla prova con il Freeze, le regole le conoscete bene, bisogna restare assolutamente immobili e non parlare. Adriana, Carlotta, Patrick e altri di voi non hanno rispettato queste regole e come conseguenza dalla spesa della prossima settimana verranno decurtati 60 euro”.

La reazione dei concorrenti in casa

Michele Cucuzza, con molta preoccupazione, ricorda che togliere sessanta euro dalla spesa settimanale è un grave danno e potrebbero rappresentare un bel problema. Patrick Ray Pugliese, uno dei concorrenti a non aver rispettato il freeze, prende con leggerezza questa notizia dichiarando che purtroppo questo fa parte del gioco del “Grande Fratello”.

Di diverso avviso è invece Carlotta Maggiorana, che dichiara di aver rispettato tutti i freeze imposti dal “Grande Fratello”, anche quello del primo pomeriggio di ieri. A questi commenti si aggiungono quelli di Clizia Incorvaia, l’ex compagna di Francesco Sarcina, che dichiara con ironia: “Almeno facciamo un pochino di detox”.

Infine, Pago sottolinea che questo comunicato può servire di lezione a tutti e spera che una cosa del genere non si ripeta più in futuro. Invece Adriana Volpe, con molta sincerità, ammette il suo errore e chiede scusa a tutto il gruppo per aver causato questa sanzione.

I ragazzi, che hanno già trovato delle piccole difficoltà nei giorni scorsi nello stilare la lista della spesa, ora devono cavarsela con sessanta euro in meno. Una missione non proprio impossibile, ma vedremo come verrà superata.