GF Vip, Mario Balotelli contro Alda D’Eusanio: "Fuori da tutti i programmi"

Alda Eusanio è da poco entrata nella casa del “Grande fratello Vip” e già sta facendo parlare di sé, purtroppo non in modo positivo. All’interno della casa la donna, durante una conversazione, avrebbe affermato: “Perché tu vedi qualche ne**o da queste parti?. Dopo la frase, gli altri concorrenti del reality tra cui Zorzi, avrebbero provato a cambiare discorso, in quanto presumibilmente quella frase non è stata apprezzata neanche da loro.

Alda Eusanio è poi finita sotto il mirino dei social. Molti hanno ritenuto offensiva la frase pronunciata ed alcuni hanno ipotizzato un’espulsione ritenuta giustificata. L’attaccante del Monza Mario Balotelli avrebbe detto la sua affermando: “Perché queste persone esistono ancora? Perché questa battuta fa ancora ridere? Perché non è ancora punibile con sanzioni da pagare a vita? Perché cavolo non è considerata più grave di una bestemmia? […] Fuori da qualsiasi programma, a vita“.

Suo fratello Enock appoggia le parole dell’attancante, infatti la sua risposta sui social non si è fatta attendere. Enock avrebbe invitato i suoi fan a condividere il video incriminante in cui Alda Eusanio pronuncia quelle parole offensive. Il ragazzo avrebbe affermato che queste parole non sono solamente un errore, per poi proseguire: “Voglio proprio vedere se anche questa volta non lo ‘noterà’ nessuno”.

Dopo le polemiche, il conduttore del reality ha aperto un televoto per far decidere al pubblico da casa le sorti della donna. Alda Eusanio è stata salvata ed ha porso le sue scuse. La concorrente avrebbe pronunciato le parole senza l’intenzione di offendere e senza veli di razzismo.

Ha dichiarato di esser dispiaciuta di aver recato dolore a qualcuno con le sue affermazioni. Durante la puntata serale di ieri sera, c’è stato anche un confronto con Enock, il quale ha capito il pentimento dlela donna, che ha riconosciuto il suo errore ed ha chiesto scusa.