GF Vip, crollo emotivo di Dayane: "Amo Rosalinda". La stoccata agli autori

Nella casa del “Grande Fratello Vip“, dopo il confronto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, quest’ultima ha avuto un crollo emotivo. Ricordiamo che le due gieffine si sono allontanate e non fanno altro che litigare, dopo che la Cannavò ha deciso di intraprendere una storia d’amore con Andrea Zenga. Ciò ha sancito la fine delle “Rosmello”, ma durante la festa in maschera organizzata dal GF, la Cannavò si è avvicinata a Dayane.

Le due hanno parlato, hanno tentato di chiarirsi, hanno pianto insieme e si sono abbracciate. Durante la notte però, la Mello si è lasciata andare alle lacrime e supportata da Pierpaolo Pretelli, in giardino ha avuto un vero e proprio crollo. La gieffina ha ammesso di voler uscire felice dalla casa, più felice di come è entrata, ma in questo momento non ci riesce.

Pretelli è stato vicino a Dayane e facendo in qualche modo le veci di Giulia Salemi, l’ha esortata a non fare così dato che si è chiarita anche con Rosalinda. Pronta è arrivata la replica della gieffina: “Perché io amo Rosalinda“. La frase ha lasciato libero spazio all’interpretazione. Da un lato potrebbe essere stata pronunciata in senso affettivo, come a voler dire “la amo come un’amica, come una sorella”; dall’altro però potrebbe esserci dell’altro.

Dayane si sarebbe presa una vera cotta per Rosalinda, come diverse persone sostengono e adesso che lei fa coppia fissa con Zenga, la Mello si sente tradita. La gieffina ha proseguito il suo sfogo, aggiungendo: “Non capisco niente, non sto capendo niente, voglio morire“. Un momento davvero difficile quello che sta vivendo Dayane.

La gieffina ha perso suo fratello di 27 anni in un incidente stradale, solo qualche settimana fa. Il fatto è accaduto in Brasile, paese natale di Dayane. La Mello ha però deciso di rimanere nella casa, complice la pandemia e le difficoltà nel raggiungere il Brasile. A ciò, si è aggiunta anche la delusione patita a causa di Rosalinda, delusione che ha fatto crollare ancor di più Dayane.

La modella ha poi avuto da ridire anche sull’operato degli autori, asserendo come in realtà montino le clip a loro favore. “Girano sempre a modo loro. Lo so che fa storia, crea caso, non ci siamo da poco, si attaccano a tutto per fare le clip. Però c’è la mia verità in questo momento, giocano con la mia verità, per le cose che conviene a loro“.

Stoccata pesante quella che la Mello ha lanciato agli addetti ai lavori. Sicuramente durante la diretta del prossimo lunedì sarà toccato l’argomento. Chissà se anche le parole di Dayane ad indirizzo degli autori del reality, saranno riprese oppure si deciderà di lasciar correre. Non resta che attendere.