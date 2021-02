GF Vip, Dayane delusa da Rosalinda: "Qualcosa tra me e lei è cambiato"

I rapporti tra Dayane Mello e Rosalinda Cannavò, dopo un periodo di pace, sembrano essersi complicati nuovamente. L’ex concorrente di “Pechino Express” infatti non sembra aver apprezzato la storia d’amore appena sbocciata tra Rosalinda e Andrea Zenga.

Tuttavia la situazione è letteralmente peggiorata quando l’attrice, durante l’ultima puntata del “Grande Fratello Vip”, ha deciso di mandare in nomination Giulia Salemi. Dayane non ha preso bene questa decisione e, durante uno sfogo a cena, ha dichiarato: “Non c’è cosa peggiore di fare un percorso con una persona e poi essere nominati da lei. Allora posso aspettarmi che se io arrivo in finale con Zenga, mi nominerai”.

Il nuovo sfogo di Dayane Mello

Rosalinda non ha preso bene le dichiarazioni dette dalla sua amica e, presa anche dai sensi di colpa, ha lasciato la stanza senza finire la sua cena. L’italo brasiliana, però, continua a ribadire il suo pensiero durante una chiacchierata con gli altri concorrenti nella casa, in cui ricorda quando l’attrice decise di nominare Sonia Lorenzini e Samantha De Grenet. Intanto le cose non sono migliorate e le due stanno continuando a lanciarsi delle frecciatine a distanza.

Dayane, durante una chiacchierata con Pierpaolo Pretelli, esterna nuovamente tutta la delusione per il voto dato da Rosalinda a Giulia: “In questo momento mi sono staccata da Rosalinda, non la voglio influenzare, però non voglio fare finta che vada tutto bene, io non sto bene, perchè non condivido questa scelta, perché se nella sua scala d’affetti non c’e Giulia, allora non è stata vera. Qualcosa tra me e lei è cambiato”.

L’ex velino di “Striscia la notizia” approva sin da subito le parole di Dayane Mello, rivelando che Rosalinda ha fatto questa scelta solamente per andare avanti nel gioco senza pensare alle amicizie che si sono create nella casa. Vedremo come evolveranno i rapporti tra le due donne.