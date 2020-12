GF Vip, Cristiano Malgioglio spoilera l’ingresso di un nuovo concorrente omosessuale

Come annunciato dal diretto interessato in un’intervista al settimanale “Chi” e poi con un post sul suo profilo Instagram, Cristiano Malgioglio è diventato ufficialmente un nuovo concorrente della quinta edizione del “Grande Fratello Vip”, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Antonella Elia e Pupo.

L’artista entra negli studi di Cinecittà passando dapprima per il Cucurio, ma in seguito raggiunge gli altri concorrenti nella casa per annunciare definitivamente il suo arrivo: “Sono otto mesi che non abbraccio nessuno. Ne ho proprio bisogno”. Infine ci tiene ad invitarli a restare e non abbandonare il gioco, dal momento che questa vetrina sta dando a tutti un incredibile successo.

Sin dai primi istanti Cristiano Malgioglio si è mostrato molto attivo con gli altri ragazzi, sembra continuare il suo percorso iniziato durante la seconda edizione del “Grande Fratello Vip”. Però, come riportato dal sito “Biccy“, durante una chiacchierata con Tommaso Zorzi nella casa spoilera che nelle prossime puntate del reality dovrebbe entrare un nuovo concorrente omosessuale.

Ecco le parole del paroliere trascritte da “Biccy”: “Qua sono tutte donne 10 femmine e 3 maschi. […] Non ci sono proprio uccelli. Ma dove sono i maschi? Vabbè adesso tanto arriverà un altro gay. Oddio questo non lo potevo dire, Dio ora Signorini mi bacchetterà, non potevo. Vabbè significa che questo non sarà più il Grande Fratello ma la Grande Sorella”.

Ovviamente Cristiano Malgioglio si riferisce ad una delle ultime dirette fatte da Alfonso Signorini al format GF Vip Party, condotto da Annie Mazzola e Simone “Awed” Paciello. In questa circostanza il direttore del settimanale “Chi” ha annunciato l’ingresso di uno sportivo molto famoso e gay dichiarato per accontentare le richieste effettuate da Tommaso Zorzi.