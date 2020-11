GF Vip, Cristiano Malgioglio entrerà nella Casa: "Devo proteggermi dal Coronavirus"

Era il 2017 quando Cristiano Malgioglio varcò la soglia della porta rossa di Cinecittà. L’istrionico cantautore ha lasciato il segno in quell’edizione, facendosi amare dal pubblico grazie alla sua comicità innata. Gli affezionati del reality show ricorderanno senza dubbio l’esilarante scenetta con Cecilia Rodriguez nella serata di Halloween, quando la ragazza si spaventò moltissimo per alcuni terrificanti zombie entrati nella Casa e sfogò il suo terrore sul povero Malgioglio con pugni e ceffoni in testa. Il video divenne ben presto virale sul web.

In questa quinta edizione, la Carmen Miranda siciliana ci riprova e se la scorsa partecipazione lo vide arrivare in semifinale e perdere al televoto con Ivana Mrazova, in questa potrebbe arrivare a ben altri risultati. A dare l’annuncio della sua partecipazione è stato proprio lui, sulle pagine del settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, e ha parlato anche dei motivi che l’hanno spinto verso questa decisione.

Cristiano Malgioglio vuole tornare nella Casa del GF Vip

Niente sogni di gloria o nostalgici ricordi, il motivo è ben altro: Malgioglio vuole entrare nelle quattro mura di Cinecittà per mettersi in salvo. “Se farò questo reality, lo farò per Alfonso Signorini. Anche perché sento in questo momento il bisogno di proteggermi dal Covid-19” ha beatamente rivelato il cantante.

Aggiunge poi che la Casa del GF è totalmente sicura e protetta dal Covid e anche se i vipponi che la abitano – spiega – non hanno nulla a che vedere con lui, è disposto a iniziare questa avventura: “La cosa peggiore è che il virus mi ha privato di tutti gli affetti, di tutti gli abbracci. Ho una immensa voglia di abbracciare e lo farò nella casa, almeno lì potrò farlo”.

Di spiaciuto per l’abbandono di Flavio Abbate che avrebbe tanto voluto ritrovare nella Casa, Malgioglio rivela di voler abbracciare la contessa de Blanck: “Ho percepito la sua infelicità”. Mentre i concorrenti che predilige sono: Andrea Zelletta che secondo l’artista ha un viso stupendo, Enock che ha avuto modo di conoscere da Chiambretti e gli sembra “dolce e affettuoso” e infine Tommaso Zorzi, su di lui afferma: “E poi è molto carino Tommaso Zorzi, anche se è un po’ esagerato nel suo modo di fare e di vivere. Diciamo, senza di lui la casa non avrebbe lo stesso ritmo“.