GF Vip, Cristiano Malgioglio annuncia il suo ingresso: "Spero di portare molta leggerezza"

Come svelato anche dalle ultime anticipazioni sul “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ai due opinionisti Pupo e Antonella Elia, nella prossima puntata, che andrà in onda lunedì, entrerà negli studi di Cinecittà Cristiano Malgioglio.

A rivelare per primo questa indiscrezione è stato però il diretto interessato in una lunga intervista al settimanale “Chi“, in cui svela di aver accettato questa proposta perché in questo momento sente il bisogno di difendersi dal Covid-19, e considera la casa del GF Vip come la protezione più assoluta.

Il post di Cristiano Malgioglio

Nel pomeriggio del 27 novembre il paroliere ha fatto un lungo post sul suo profilo Instagram, ove annuncia il suo ingresso nella casa: “Posso anticiparvi come vi avevo promesso che lunedi prossimo entrerò nella casa. Come mai? Ho bisogno di socializzare. Questo Covid come a molti di noi ha messo ansia… e io non volevo che entrasse dentro di me”.

Successivamente spiega i motivi che lo avrebbero spinto a dire di sì alla proposta del conduttore: “Mettersi in gioco aiuta a vivere meglio. Un consiglio all’amico Alfonso Signorini di non chiamarmi Vippone e tanto meno Vip , perche’ io non sono né l”uno e nell”altro. Sono uno di voi! […] Spero di portare molta leggerezza in questo momento cosi incerto”.

Per Malgioglio non si tratta della sua prima esperienza all’interno del “Grande Fratello Vip”. Il paroliere, oltre ad aver partecipato come concorrente alla seconda edizione, in cui è diventato uno dei protagonisti in assoluto, ritrovando così una nuova popolarità e spopolando in seguito nelle radio con la canzone “O maior golpe do mundo (mi sono innamorato di tuo marito)” e “Danzando Danzando”, ha svolto il ruolo di opinionista nelle due edizioni “Nip” condotte entrambe da Barbara D’Urso.