GF Vip, Alfonso Signorini annuncia un nuovo ingresso: "È uno sportivo gay"

In questi mesi Tommaso Zorzi ha chiesto più volte a gran voce un nuovo ingresso nella casa del GF Vip che condividesse i suoi gusti sentimentali. Alfonso Signorini, in una diretta fatta su Instagram a “Casa Chi“, ha promesso di essere a lavoro in maniera assidua per accontentare l’influencer.

Per il momento, però, oltre all’attuale breve ospitata di Giacomo Urtis, l’ex concorrente di Riccanza non è stato ancora accontentato. Nelle ultime settimane si è parlato anche di una possibile entrata di Claudio Sona, ex tronista di “Uomini e Donne”, ma a quanto pare questa idea sembra essere immediatamente sfumata.

Il nuovo indizio di Alfonso Signorini

Il conduttore, intervistato da Annie Mazzola e Simone “Awed“ Paciello durante il format del Grande Fratello Vip Party, torna a parlare nuovamente del caso Tommaso Zorzi. Il direttore sembra essere ancora intenzionato ad accontentare uno dei concorrenti più amati della casa, svelando ulteriori indizi sul possibile nuovo concorrente del GF Vip.

Come riportato testualmente dal sito “Trendit” il prossimo ad entrare nella casa sarà uno sportivo dichiaratosi omosessuale, che non avrebbe mai nascosto i suoi gusti dinanzi alle telecamere o sui social network: “Tommaso Zorzi già in passato gli aveva messo gli occhi addosso, aveva un po’ puntato su questo ragazzo. […] Quindi secondo me quando Tommaso se lo troverà nella casa sviene, minimo. Se volete vi do uno scoop, lo do in esclusiva a voi: si tratta di un grandissimo sportivo“.

Invece in una recente intervista a “Casa Chi” Alfonso Signorini ha dichiarato che questo nuovo gieffino avrebbe compiuto 30 anni tra il mese di dicembre e gennaio e che non conosce personalmente Tommaso Zorzi, anche se quest’ultimo su Instagram lo riempirebbe di like.