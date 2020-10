GF Vip, Andrea Zelletta e la Gregoraci hanno paura, Zelletta rivela: "Mi hanno fatto due volte il tampone"

Ormai da un paio di giorni l’ex tronista di “Uomini e Donne” Andrea Zelletta ha abbandonato la casa del Grande Fratello Vip 5. Il modello pugliese è stato chiamato in confessionale e non ne è più uscito. In tanti si sono chiesti cosa fosse successo, ma gli autori e Alfonso Signorini si sono limitati a dire che l’uscita era dovuta a motivi personali e che Andrea rientrerà non appena sarà possibile.

I più hanno pensato ad una possibile infezione da Covid-19 per uno dei suoi familari, come successo a maggio ad Adriana Volpe, che dovette abbandonare la casa più spiata d’Italia quando le condizioni del suocero si aggravarono, portandolo infine alla morte. Tuttavia accanto a questa ipotesi assolutamente plausibile ce n’è un’altra decisamente più inquietante. Ed è quella nata dalle acute osservazioni di alcuni telespettatori.

Chi seguiva il live del GF Vip poco prima dell’uscita di Andrea Zelletta, infatti, ha segnalato all’influencer Deianira Marzano che il ragazzo ad un certo punto ha avuto una strana conversazione con Elisabetta Gregoraci. I due, che sono molto amici, confabulavano e bisbigliavano, dunque non si è sentito chiaramente tutto, ma qualcuno è riuscito a distinguere una frase che ha allarmato l’ex signora Briatore.

Zelletta, infatti, le ha confidato che gli avevano fatto due tamponi. La domanda a questo punto è sorta spontanea: perché fare il tampone a un ragazzo che è stato prima in isolamento per quindi giorni e poi, una volta entrato nella Casa, è stato nuovamente isolato con un gruppo di persone anch’esse certamente negative al Coronavirus? E poi, perché farlo addirittura due volte?

Purtroppo a queste domande non c’è una risposta. E gli autori non hanno neanche intenzione di darla, visto che la regia, udite le parole di Andrea a Elisabetta, ha subito staccato come fa ogni volta che nella casa si affronta un argomento scomodo. Vedremo come si evolverà la situazione.