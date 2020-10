Grande Fratello Vip, Andrea Zelletta abbandona la Casa per motivi personali

Come annunciato da un comunicato rilasciato sul sito del Grande Fratello Vip l’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto abbandonare momentaneamente la Casa: “Un imprevisto per il concorrente che ha lasciato la casa nel tardo pomeriggio: Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di Grande Fratello Vip per motivi personali”.

I motivi dietro a questa uscita momentanea non sono venuti ancora a galla, ma dal comunicato sembra che Andrea Zelletta possa rientrare nuovamente negli studi di Cinecittà nei prossimi giorni, anche se a causa del Covid-19 molto probabilmente deve rifare e poi aspettare la risposta del tampone.

L’indiscrezione dietro al suo addio

Gli altri inquilini nella Casa si sono accorti immediatamente della vicenda legata ad Andrea Zelletta, e in molti si sono domandati dove sia finito. Uno dei primi ad aver saputo la notizia è stato Francesco Oppini, che ha avuto il compito di spiegare ai restanti concorrenti del Grande Fratello Vip il motivo dietro a questa decisione.

Intanto, come riporta il sito “Trash italiano“, Andrea Zelletta avrebbe lasciato la Casa per questo motivo: “Secondo molte indiscrezioni avrebbe abbandonato la casa del Grande Fratello Vip per motivi personali; da quanto emerso da una conversazione tra i concorrenti, parrebbe che al ragazzo sia stato concesso di lasciare temporaneamente la casa per assistere un membro della famiglia”.

Si tratta di una dura perdita per il Grande Fratello Vip, dal momento che Andrea Zelletta è uno dei concorrenti più chiacchierati di questa quinta edizione. Ha fatto parlare molto lo scontro accaduto tra lui e Franceska Pepe durante una delle vecchie dirette, ove l’influencer l’ha accusata di essere un “comodino”.

Negli ultimi giorni invece Alice Fabbrica, l’ex fidanzata di Andrea Zelletta, accusa il gieffino di aver ricevuto dei suoi messaggi mentre stata vivendo la sua storia d’amore con Natalia Paragoni. Nonostante questo Natalia ha mostrato tutta la sua vicinanza ad Andrea, mandandogli un aereo con su scritto “Croccantino, sei unico”.