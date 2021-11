GF Vip 6, la rabbia del papà di Manuel dopo la battuta di Alex Belli: lo sfogo social di Franco Bortuzzo

In queste ore si è scatenata un’aspra polemica per le parole pronunciate da Alex Belli nei riguardi di Manuel Bortuzzo al “Grande Fratello Vip“. Una frase – che per l’attore doveva essere una semplice battuta – ha provocato le ire del web che è arrivato a chiedere la squalifica di Belli dal gioco.

In pratica, come in molti già sapranno, mentre Alex si trovava a chiacchierare con alcuni coinquilini tra i quali Soleil e Silvestri, si è lasciato andare ad un commento su Manuel che poteva essere benissimo evitato: “Cadono a uno a uno, ultimo Manu perché non può cadere“, per poi chiudere con una bella risata. La Sorgé ha accennato un sorriso, mentre Davide è rimasto impassibile, forse rendendosi conto di quanto fossero fuori luogo quelle parole.

GF Vip 6, la rabbia del padre di Manuel Bortuzzo

Subito c’è stato un tam tam mediatico contro Alex Belli e ad aggiungersi al coro arriva anche la voce di Franco Bortuzzo, il padre di Manuel che in queste ore ha postato sul suo profilo Instagram una sua foto con un’espressione che fa intendere tutta sua rabbia. Sull’immagine poche parole che lasciano il segno: “Manuel è caduto quando gli hanno sparato, ma si è rialzato. Tu sei caduto di stile, sempre che tu ce l’abbia“.

Una stoccata che non passerà di certo inosservata, sicuramente Alfonso Signorini darà un grande spazio a questa reazione che sta ricevendo molti consensi sul web e la solidarietà di molti utenti. La maggior parte dei telespettatori si augura che vengano presi giusti e severi provvedimenti per questa mancanza di sensibilità e spera non venga fatto passare sempre il messaggio che basti rendersi conto dell’errore per evitare punizioni.

Dopo le uscite infelici di Soleil Sorgé, è arrivato il momento di mettere un punto a queste “cadute di stile”, per usare l’eufemismo usato dal padre di Bortuzzo, che urtano la sensibilità di chiunque riesca solo a immaginare tutto il dolore che sta dietro ad una situazione come quella vissuta da Manuel.