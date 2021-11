Sono ore delicate, queste, per uno dei concorrenti del GF Vip. Cosa sta succedendo nella Casa più spiata dagli italiani? A far discutere è l’infelice battuta, se così si può definire, di Alex Belli su Manuel Bortuzzo, che rischia di costare cara all’attore.

Per Alex questo è un periodo alquanto turbolento e, soprattutto fuori dalla Casa di Cinecittà, sono in tanti coloro che si stanno scagliando contro di lui, in particolare per quanto accaduto con Aldo Montano che ha, inevitabilmente, innescato delle reazioni negative da parte dei telespettatori.

L’accaduto

Mentre tutti, nella Casa, sostengono il campione di scherma Aldo Montano, Alex Belli si lascia andare a una dichiarazione che, secondo molti, avrebbe dovuto evitare. L’attore romagnolo si trovava accanto alla piscina con Soleil Sorge e Davide Silvestri e i tre stavano facendo battute e ridevano goliardicamente, parlando di un musical con una canzone che avevano scritto e di un’eliminazione in cui “uno a uno cadono” .

Ipotizzando la scenetta, la Sorge ha indicato Davide come ultimo eliminato che sarebbe dovuto cadere ma subito dopo, Alex ha precisato ridendo: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere”. Una frase giudicata da molti utenti inaccettabile e per la quale Belli dovrebbe essere squalificato in quanto ha deriso la disabilità di Manuel Bortuzzo.

Soleil si è messa a ridacchiare di fronte all’affermazione, mentre Silvestri non ha avuto nessuna reazione, preferendo restare in silenzio, perplesso dalla battuta infelice di Belli. La situazione è decisamente delicata per l’attore di Cento Vetrine che si ritrova ad avere contro anche Montano, con il quale aveva intrapreso un rapporto di amicizia.

Sono davvero tanti i telespettatori che vorrebbero vedere Belli al televoto per eliminarlo definitivamente dal gioco. Anche lo staff del nuotatore triestino ha chiesto provvedimenti sull’account Instagram ufficiale di Manuel: “Qui si sta andando oltre…siamo profondamente delusi e ci auguriamo che il Gf prenda seri provvedimenti verso questo atteggiamento. Staff”.