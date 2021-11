GF Vip, frase choc di Alex Belli su Manuel Bortuzzo: i fan chiedono la squalifica

Alex Belli all’interno della casa del “Grande Fratello Vip“, il reality show di Canale 5 condotto da Alfonso Signorini insieme ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, non sta passando un bel periodo. La recente lite con Aldo Montano infatti, oltre a causargli alcune incertezze sul suo percorso, sembra avergli fatto perdere dei punti da parte dei telespettatori.

Oltre a questa lite con lo schermidore, nelle ultime ore, come riporta il sito “Coming Soon“, i fan chiedono la squalifica immediata ad Alex Belli. La causa di questa richiesta nasce per una frase, definita poco carina da parte del pubblico, nei confronti di Manuel Bortuzzo.

I fan del “GF Vip” adirati con Alex Belli

Partendo dall’inizio, Alex in quel momento si trovava in piscina insieme a Soleil Sorgè e Davide Silvestri ed i tre, in maniera totalmente spensierata, stavano ridendo per una canzone scritta e di un’eliminazione in cui “uno a uno cadono“. Prendendo di esempio questa piccola gag, l’ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” afferma che Davide è l’ultimo eliminato che sarebbe dovuto cadere.

Fino a questo momento non sembra esserci nulla di male, ma è la frase di Alex Belli recitata pochi secondo dopo ad aizzare l’ira dei telespettatori e, non pochi, chiedono la squalifica immediata: “Ultimo rimane Manu perché non può cadere“. L’esclamazione dell’ex attore di “CentoVetrine” viene considera totalmente inappropriata nei confronti di Bortuzzo che tra l’altro dopo averla detta si mette a ridere, non capendo così l’errore e l’assurda gaffe commessa in quel momento.

A quanto pare oltre ai telespettatori anche lo staff di Manuel Bortuzzo sembra non aver gradito la frase di Alex Belli. Infatti, come riportato da “Biccy”, in una storia pubblicata su Instagram chiedono dei provvedimenti immediati da parte degli autori: “Qua si sta andando davvero oltre. Siamo profondamente delusi e prendiamo le distanze da tutto ciò che sta accadendo nelle ultime ore. Ci auguriamo che il GF prenda seri provvedimenti nei confronti di questi concorrenti“.