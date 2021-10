GF Vip, il pubblico chiede la squalifica di Gianmaria Antinolfi e Soleil Sorgè

Durante la presentazione della sesta edizione del “Grande Fratello Vip” il conduttore Alfonso Signorini, insieme alle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, hanno trattato il delicato argomento del politically correct. Il direttore del settimanale “Chi” rivela che in questa edizione vuole comportarsi in maniera più morbida in merito, facendo poi capire di voler evitare le squalifiche avvenute durante gli scorsi anni.

E fino a questo momento Alfonso Signorini è stato coerente con le sue dichiarazioni. Oltre a non essere registrata alcuna squalifica, il conduttore ha dapprima lanciato una frecciatina al pubblico da casa chiedendo a loro di evitare ad analizzare ogni singola parola, per poi perdonare alcune affermazioni, non proprio carine, da parte di Katia Ricciarelli e Soleil Sorgè.

Il pubblico chiede la squalifica di Soleil e Gianmaria

Come riportato testualmente dal sito “Blog Tivvù“, Gianmaria e nuovamente Soleil sono al centro dell’attenzione per alcune esclamazioni ritenute dal pubblico fin troppo esagerate. Al termine dell’ultima puntata del “GF Vip”, andato in onda nella giornata del 18 ottobre, i due ex fidanzati si sono intrattenuti cercando di far chiarezza sul loro rapporto.

Da qui nasce la bufera: “I due Vipponi erano impegnati in una conversazione sugli ipotetici teatrini quando Soleil ha commentato in loro difesa: “Ma saremmo deficienti!”. Gianmaria a quel punto ha aggiunto le fatidiche parole finite al centro della polemica ‘Saremmo due handicappati. Ma mentali proprio… Due down!”.

In seguito alla frase di Gianmaria, l’influencer ha reagito alle sue parole con una grossa risata, facendo infastidire ancora di più i telespettatori. Per molti però la ragazza non avrebbe riso alle parole di Antinolfi ma si stava semplicemente riferendo alla conversazione in generale.

Ora bisognerà vedere se Alfonso Signorini, insieme ai suoi autori, esaminerà il comportamento tenuto da Gianmaria e Soleil provando a dare loro una punizione, o una più improbabile squalifica. Di certo, come si può notare anche su Twitter, i fan non hanno preso benissimo questo scivolone.