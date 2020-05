Erkenci Kus, da giugno la nuova soap con Can Yaman e Demet Ozdemir

Attesissima l’uscita della nuova soap “Erkenci Kus“ con protagonisti i due bellissimi attori Turchi Can Yaman e Demet Ozdemir. Dopo il grande successo della scorsa estate con Bitter Sweet, Canale 5 si appresta ad accogliere una nuova e divertente storia d’amore.

La storia si concentra su Sanem (Demet Ozdemir), ragazza proveniente da una famiglia umile, un po’ fra le nuvole, che sogna di viaggiare e visitare le Galapagos, mentre dall’altro lato c’é Can Divit (Can Yaman), uomo ricco e affascinante fotografo di fama mondiale finiranno per una serie di coincidenze di incontrarsi,nonostante facciano parte di due mondi completamente differenti.

Nella soap le fan potranno rivedere l’attrice Ozuner Serceler, che ha interpretato la simpaticissima Fatos, migliore amica di Nazli in Bitter Sweet.Composta da 51 episodi hanno durata di due ore ciascuno che sicuramente verranno suddivise da Canale 5 durante la messa in onda.

Can Yaman già noto in Italia per aver interpretato Ferit Aslan nella soap Bitter Sweet, andata in onda in Italia la scorsa estate, ha riscosso, soprattutto nel pubblico femminile, enorme successo, è stato ospite a “Cè posta per te“ storico programma di Maria de Filippi, “Verissimo” e il programma di Barbara D’Urso “Live – Non è la D’Urso“. Durante le interviste ha dichiarato di essere innamorato della nostra nazione e di aver studiato in un Liceo Italiano di Istanbul.

L’attore turco la scorsa estate ha passato le sue vacanze proprio qui, in Italia e una folla di fan lo ha atteso sotto il suo albergo per poter fare una foto con lui e poter avere un suo autografo. Si è dimostrato molto disponibile verso i fan e ha dichiarato di essere rimasto sorpreso, ma allo stesso tempo contento di questa calorosa accoglienza.

Tutte le fan di Can Yaman saranno impazienti di incominciare a vedere la nuova soap che sarà sicuramente coinvolgente tanto quanto Bitter Sweet.