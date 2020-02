Live – Non è la D’Urso, l’intervista a Can Yaman

Can Yaman ha conquistato la sua notorietà in Italia grazie alla serie “Bitter Sweet – Ingredienti d’amore“, serial televisivo turco trasmesso su Canale 5 dal 10 giugno al 13 settembre 2019. L’attore è stato protagonista anche di “Erkenci Kuş”, ad oggi ancora inedito nel nostro paese.

In questa intervista Can Yaman parla un italiano quasi perfetto, poiché da giovane ha studiato la nostra lingua frequentando il “Liceo Italiano di Istanbul”. L’attore con Barbara D’Urso parla di vari argomenti: di amore, del suo rapporto con l’Italia e di come è stato a Napoli.

Le parole di Can Yaman

Nelle ultime settimane di agosto Can Yaman ha pubblicato sul suo profilo Instagram alcune fotografie mentre stava passando le sue vacanze estive a Napoli. Oltre a queste immagini, l’attore ha condiviso alcune testimonianze in video di ammiratrici che non hanno mai abbandonato la loro postazione sotto l’albergo di Napoli dove alloggiava.

Una accoglienza davvero incredibile per Can Yaman, e da Barbara D’Urso scherza su questo argomento: “Sono venuto in Italia tante volte. Sono stato a Napoli in vacanza con mio padre questa estate, sotto l’albergo c’erano centinaia di fan e stavo anche due ore con loro. Mi hanno detto che era così anche per Maradona”. Oltre alla città campana, dichiara di amare molto il nostro paese e spera che in futuro possa trovare un alloggio in cui vivere.

Successivamente, stuzzicata da Barbara D’Urso, parla della sua donna ideale: “Questa è una domanda critica. Non potrei dire delle caratteristiche precise, ma per me conta molto il carattere. Io prima devo parlare. Se vedo in foto una ragazza bella non mi importa, devo prima conoscerla”.

Infine, sulla sua esperienza militare terminata da poco, si dichiara felice per il percorso fatto, riuscendo spesso ad alzarsi presto nonostante sia abituato generalmente a svegliarsi tardi.