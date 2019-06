Ozge Gurel, la protgonista di "Bitter Sweet" in vacanza in Italia con il compagno Serkan Cayoglu

I fan seguono con attenzione l’attrice Ozge Gurel che è tornata a essere protagonista della stagione estiva della Mediaset grazie alla messa in onda della fiction intitolata “Bitter sweet” che si distingue per la capacità di attirare un pubblico eterogeneo.

La modella è molto presente sui social, in particolare sulla sua pagina di Instagram dove ha reso noto che si trova in vacanza in Italia con il compagno Serkan Cayoglu. Si stanno godendo il periodo di relax in costiera Amalfitana, e precisamente a Positano. La protagonista di Bitter sweet ha postato una foto con il fidanzato e non sono mancate le reazioni dei fan che hanno sottolineato la felicità attraverso queste parole: “Che bello sapervi in Italia“.

Il successo ottenuto con la soap opera Cherry season

Un’altra fan si è detta contenta di questa notizia e vorrebbe scendere in piazzetta per raggiungere la coppia. Serkan Cayolgu e Ozge Gurel hanno instaurato un rapporto unico con il pubblico grazie alla messa in onda nel 2017 della fiction turca Cherry season.

In precedenza la coppia si è concessa una vacanza tra Roma e Milano dove sono stati acclamati dal pubblico a dimostrazione del legame speciale. Ozge Gurel è molto presente sui social e il pubblico sta seguendo le puntate della fiction intitolata “Bitter Sweet” dove l’attrice fa coppia con Can Yaman. La modella turca veste i panni della giovane cuoca Nazli che ha un’attrazione nei confronti del proprio datore di lavoro.

La Gurel sta vivendo un momento speciale nella sua carriera lavorativa che la vede spaziare dalla televisione al cinema. L’interprete ha rivelato sulla sua pagina di Instagram che, nel mese di settembre, sarà la protagonista del film intitolato “Annem” dove fa coppia con Sumru Yavrucuk. Lo stesso Serkan Cayoglu ha pubblicato una foto a Positano con gli occhiali da sole. Ozge Gurel e Serkan Cayoglu sono tra le coppie più seguite del mondo dei social.