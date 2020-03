Can Yaman: l’attore torna a fare coppia con Ozge Gurel in una nuova fiction

Can Yaman e Ozge Gurel sono diventati una coppia molto amata, dopo il successo ottenuto nella scorsa stagione televisiva all’interno della Mediaset. Arrivano dalla Turchia delle notizie che possono rendere felici i telespettatori, seppure in un periodo così complicato nel mondo. Recentemente il noto settimanale turco “Hurryet” ha dato delle anticipazioni intorno ai prossimi progetti lavorativi dell’attore e dell’attrice che stanno attraversando un momento importante nella loro carriera lavorativa.

Il famoso giornale ha reso noto che torneranno a fare coppia in una nuova serie televisiva, di cui saranno protagonisti. Per il momento è stato rivelato il titolo, sebbene provvisorio e non definitivo, della fiction: “Mr False”. Non è stata data la possibilità di conoscere delle anticipazioni intorno alla trama del prodotto televisivo.

Il successo in Italia della coppia formata da Can Yaman e Ozge Gurel nella serie “Bitter sweet”

Ci sono anche delle certezze per quanto concerne questa serie tv, in quanto vanta una produzione come la “Gold Film”. Si tratta della stessa casa di produzione che ha avuto un ruolo rilevante nel successo della fiction “Erkenci Kus”. Quest’ultima è un’altra fiction che ha visto come protagonista Can Yaman e, nella quale, a prevalere erano gli elementi amorosi.

Ci sono anche delle possibilità riguardo alla messa in onda in Mediaset della fiction turca Erkenci Kus, dopo che nella scorsa stagione Can Yaman e Ozge Gurel hanno conquistato il pubblico in “Bitter sweet”, interpretando i ruoli di Ferit Aslan e Nazli Pinar.

Sembra essere tutto pronto per l’inizio delle riprese della fiction inedita Mr False, il cui primo ciak dovrebbe avere inizio entro la prossima settimana. Non dovrebbero esserci problemi in quanto in Turchia non c’è alcun tipo di situazione emergenziale, a differenza degli altri paesi. La messa in onda della serie televisiva con la coppia formata da Yaman e Gurel dovrebbe avere inizio nel mese di giugno.