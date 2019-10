Can Yaman ritorna in Italia per la felicità delle fan: "Sono arrivato nella città eterna"

Il pubblico italiano ha avvertito una grande emozione per via del ritorno in Italia di Can Yaman, dopo che nel mese di settembre è terminata la prima stagione della serie televisiva “Bitter sweet-ingredienti d’amore”. Non si tratta di una sorpresa, considerato che il noto attore sarà ospite in alcune trasmissioni di successo di Mediaset.

Il protagonista di Bitter sweet ha pubblicato un post sula sua pagina di Instagram, dove ha commentato: “Sono arrivato nella città eterna”. Inoltre l’attore ha avuto modo di pubblicare un video, dove ha colto l’occasione per ringraziare le fan dell’affetto che gli fanno sentire in maniera costante.

L’arrivo dell’attore all’aereoporto

Ha voluto precisare di essere stato costretto ad andare con la polizia e ha ricambiato l’affetto alle proprie fan attraverso queste parole: “Vi avrei abbracciato una a una”. L’attore si è impegnato a concedere delle foto al pubblico femminile presente all’aeroporto per dargli un saluto.

Sulla sua pagina di Instagram, Yaman ha precisato che non sono terminate le sorprese e il riferimento potrebbe essere legato ai prossimi impegni lavorativi. Non si è capito a cosa si sia riferito l’attore e potrebbe trattarsi di progetti che non sono stati svelati e di cui i telespettatori non sono al corrente. L’attenzione è rivolta alle ospitate che dovrebbero vedere come protagonista Can Yaman in alcuni programmi storici di Canale 5 e si cominciano a fare i primi nomi.

Si parla della partecipazione dell’attore turco alla trasmissione di successo, come “C’è posta per te” dove realizzerà il sogno di una delle persone che desidera incontrare Yaman. Tra i programmi a cui dovrebbe prendere parte l’attore, spicca anche “Verissimo” condotto da Silvia Toffanin. Questo retroscena conferma che erano delle bufale le notizie circolate da alcuni mesi sul web, secondo le quali il modello avrebbe fatto un’intervista in Mediaset. Maria De Filippi e Silvia Toffanin hanno ospitato in precedenza due protagonisti della serie “Cherry season”, come Serkan Cayoglu e Ozge Gurel.