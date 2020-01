Don Matteo 12, anticipazioni quarta puntata del 30 gennaio: irrompe in canonica una persona dall’identità sconosciuta

La terza puntata di “Don Matteo 12” ha registrato grandi ascolti raggiungendo 26.8% di share cosi da tenere incollati davanti al televisore più di sei milioni di spettatori. A contribuire a tale successo è stata la gradita ricomparsa di alcuni volti storici della fiction che sono tornati sul set per riabbracciare i propri colleghi: l’attore Simone Montedoro è tornato a rivestire i panni del Capitano Tommasi e la bellissima Nadir Caselli ha portato in scena il personaggio di Lia, la cara nipote del maresciallo Cecchini.

Anticipazioni quarta puntata: Natalina riabbraccia suo padre Manlio ma l’uomo nasconde qualcosa

La quarta puntata della dodicesima stagione della serie tv “Don Matteo“, intitolata “Onora il padre e la madre” sarà caratterizzata da una grande sorpresa per Natalina. A varcare la porta della canonica è un uomo misterioso che entrerà nelle vite dei protagonisti in maniera poco delicata. L’uomo dall’aspetto enigmatico irrompe in canonica di notte allarmando tutti: il suo vero bersaglio è Natalina.

La perpetua, spaventata dal bizzarro incontro, si reca dai carabinieri per denunciare l’intrusione subita. L’uomo confessa a Don Matteo di chiamarsi Manlio e si presenta come il vero padre di Natalina. Don Matteo non si lascia impressionare dalle parole di Manlio che promette al prete di essere tornato a Spoleto solo per ricostruire un rapporto con la figlia, da lui abbandonata.

In realtà, la saggezza di Don Matteo permetterà alla perpetua di conoscere fino in fondo le intenzioni di Manlio. Inizialmente Natalina fa fatica ad aprire il suo cuore, ma successivamente riesce a perdonare la lunga assenza del padre e comincia a fidarsi. In realtà, non è facile ricostruire un rapporto umano davanti a tante bugie ma la dolce perpetua troverà un modo per risolvere ogni singolo problema.

Nel frattempo il P.M. Marco Nardi viene nominato tutore legale della piccola Ines che inizia ad affezionarsi sempre di più alla grande famiglia di Don Matteo. Il capitano Anna non riesce a perdonare il tradimento del suo fidanzato Marco e, con l’obbiettivo di ridare un padre alla piccola Ines, si avvicina a Sergio La Cava scoprendo un nuovo lato della sua personalità.

Infine Sofia continua a nutrire forti sensi di colpa nei confronti di Jordi ma non trova il coraggio di dire la verità. Don Matteo attende con pazienza un passo in avanti di Sofia, e già cosciente della situazione prega per lei.