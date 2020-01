Don Matteo 12, Terence Hill assicura la continuazione: "Potrebbe andare avanti all’infinito"

Tra qualche giorno, Rai 1 manderà in onda “Don Matteo 12” con episodi e personaggi del tutto inediti. La nuova stagione è costituita da ben 10 puntate che avranno inizio giovedì 9 gennaio 2020. Le nuove puntate riserveranno al vasto pubblico grandi novità e immense sorprese che arricchiranno la trama e le vicissitudini dell’amato prete.

Dopo 20 anni dal suo primo esordio, la serie arrivata alla sua dodicesima stagione risulta essere la fiction più amata dagli italiani e anche la più attesa. Terence Hill, protagonista assoluto della fiction, ha smentito alcune notizie che facevano presagire una possibile interruzione della fiction.

Per la gioia dei numerosi fan di “Don Matteo”: questa non sarà l’ultima stagione e a confermarlo è proprio Terence Hill. L’attore, attraverso una lunga intervista, ha chiarito con precisione la sua posizione al riguardo: “Fermo restando che sarà la Rai a decidere, per quanto mi riguarda sono pieno di entusiasmo e carico di energia. E ‘Don Matteo’, grazie alle caratteristiche del protagonista, potrebbe andare avanti all’infinito. (…). È il personaggio perfetto per una serie senza fine”.

Inoltre con grande emozione, Terence Hill ha ricordato le origini di questa longeva e amata fiction, caratterizzata non solo dal suo talento ma anche dalle sue idee: “Accettai, chiedendo alcune modifiche. Innanzitutto il titolo, che da ‘Il diavolo e l’acquasanta’ diventò ‘Don Matteo’. Poi il nome del protagonista, che inizialmente si chiamava Don Teodoro”, infine rivela che all’inizio il mezzo di trasporto doveva essere una moto, lui volle invece una bicicletta essendo più ecologica e in grado di dare più movimento alle scene.

In questi lunghi anni, la fiction ha visto la partecipazione di moltissimi attori e di tanti personaggi dello spettacolo che hanno partecipato come “special guest” tra cui: Belen Rodriguez; Carlo Conti; Romina Carrisi e molti altri. Quest’anno invece arriverà Fabio Rovazzi che, per una puntata, farà parte del cast di “Don Matteo” con un ruolo ancora sconosciuto.

Terence Hill, prima di chiudere l’intervista, ha voluto onorare la sua amicizia con Nino Frassica che gli ha regalato tantissime soddisfazioni riempiendolo di un immenso affetto. I due attori si sono conosciuti durante le riprese della serie ed entrambi, fin dal primo momento, hanno notato una grande sintonia e una notevole complicità che li legava. La loro amicizia è resistita nel tempo e risulta cosi consolidata da regalare ad entrambi un dono prezioso: la fratellanza.