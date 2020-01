"Don Matteo 12": Simone Montedoro, Nadir Caselli e Giorgia Surina ospiti speciali nella terza puntata

Questa dodicesima stagione di “Don Matteo” è partita in maniera straordinaria regalando al numeroso pubblico di Rai 1 grandissime sorprese. La prima puntata di “Don Matteo 12” ha conquistato il 30.5% di share cosi da registrare ascolti record, arricchiti dalla possente presenza di 7 milioni di spettatori.

Anche la seconda puntata è stata notevolmente apprezzata infatti, giovedì 16 gennaio, la Rai ha raggiunto il 26.7% di share cosi da stravincere sulla concorrenza. Secondo le anticipazioni della terza puntata, prevista per il 23 gennaio, ci saranno grandi ritorni che sicuramente faranno decollare maggiormente gli ascolti.

La produzione di “Don Matteo 12” ha riservato, per i suoi infiniti seguaci, una grande sorpresa che sarà svelata proprio nella terza puntata. Come svelato dal promo ufficiale, nel prossimo appuntamento saranno presenti alcuni storici personaggi che sono rimasti impressi nel cuore degli telespettatori.

Simone Montedoro, Nadir Caselli e Giorgia Surina tornano ufficialmente nel cast di “Don Matteo”, purtroppo per una sola puntata. Come svelato dai vari siti, il capitano Tommasi torna a Spoleto per trascorre le vacanze di Pasqua insieme ai suoi amati colleghi e amici. Ad accompagnarlo e la moglie Lia, ma il loro soggiorno risulterà essere veramente complesso.

La puntata si apre con il capitano Giulio Tommasi che si sveglia in un letto di ospedale, dopo aver superato un piccolo incidente. Tale evento genera una grande perdita di memoria che farà credere al protagonista di essere ancora il capitano di Spoleto e di essere il fidanzato del P.M. Bianca Venezia. I medici consigliano di svelare la verità al paziente a piccoli passi cosi, per il bene del capitano, tutti asseconderanno il suo disordine mentale. Per la moglie Lia sarà molto difficile fingere in quanto per lei risulta doloroso vederlo nella braccia di un’altra donna. Il maresciallo Cecchini inizia a pensare che dietro a questa perdita di memoria si possa nascondere una vera e propria crisi coniugale.

Il grande ritorno nella fiction di Simone Montedoro ha animato gli animi dei suoi fan e in una lunga intervista l’attore ha commentato questa scelta: “A questa serie devo parecchio. Mi ha dato la popolarità televisiva, e per questo sarò sempre grato alla Rai e alla casa di produzione Lux Vide. E, come dicevo, mi ha offerto la possibilità di lavorare con attori bravissimi, che poi sono diventati amici. Devo dire che tornare sul set di “Don Matteo” è stata davvero una bella esperienza, emozionante e condita da un bel po’ di nostalgia. Spero che gli spettatori siano contenti di rivedermi, seppure per poco, nei panni di Giulio Tommasi”.