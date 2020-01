Don Matteo 12, anticipazioni seconda puntata del 16 gennaio: un uomo misterioso torna a Spoleto creando grossi problemi

Grande ritorno per Terence Hill su Rai 1 che con il suo “Don Matteo 12” ha conquistato il cuore del vasto pubblico registrando un enorme successo in termini d’ascolto. Come confermato dai dati Auditel, la prima puntata della dodicesima stagione di “Don Matteo” è stata seguita da più di 7 milioni di telespettatori, raggiungendo il 30% di share.

La seconda puntata di “Don Matteo 12” intitolata “Non nominare il nome di Dio invano”, andrà in onda giovedì 16 gennaio e sarà caratterizzata da grandi colpi di scena. Il primo episodio si apre con le lacrime del capitano Anna Olivieri, reduce di una scoperta sconvolgente ovvero del tradimento del suo compagno Marco Nardi confessato davanti all’altare.

Dopo aver rinunciato per amore a una grossa offerta lavorativa, Anna verrà avvolta dal dolore e dalla delusione creata da comportamento irresponsabile del suo amato Marco. La giovane ragazza sarà consolata dal maresciallo Nino Cecchini che tenterà in tutti i modi di convincere il capitano a perdonare il suo compagno.

Nel frattempo, Don Matteo accoglie in canonica una piccola bimba di nome Ines che porterà molto gioia e allegria nella vita dei protagonisti. Ines vive a Spoleto insieme alla nonna, ma quest’ultima non è più in grado di prendersi cura della piccola nipotina di sei anni e per questo verrà affidata al prete. Don Matteo farà di tutto per aiutare la piccola e accoglierla, nei migliori dei modi, nella sua grande famiglia.

Intanto Sofia, trovandosi ad affrontare una situazione più grande di lei, si avvicinerà sempre di più a Jordi: tra i due ragazzi nascerà una forte intesa, arricchita dalla passione per il ballo. Jordi non vive una vita semplice e dovrà combattere il pregiudizio dei suoi compagni di classe, sempre pronti ad ostacolarlo. Sofia lo aiuterà e farà di tutto affinché il ragazzo possa trovare il coraggio per realizzare il suo più grande sogno.

A Spoleto arriverà un uomo notevolmente affascinante e dal passato difficile: si tratta di Sergio La Cava che dopo aver scontato in carcere una pena di sei anni, deciderà di ritornare nella piccola cittadina umbra. Il suo arrivo misterioso nella comunità di Spoleto non è casuale infatti l’uomo ha uno scopo molto preciso che metterà a dura prova il destino di molti. Sergio si avvicinerà ad Anna cosi da turbare Marco che cercherà un modo per riconquistare la sua promessa sposa.