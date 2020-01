Domenica Live, il papà di Luigi Favoloso attacca Nina Morić: "Mio figlio è stato ferito da lei"

Luigi Mario Favoloso, in un paio di storie su Instagram, ha rivelato di trovarsi in Armenia, precisamente a Yerevan. Tuttavia la sua posizione potrebbe essere già cambiata, poiché dichiara che non vuole stanziarsi in un solo luogo ma andare in giro per il mondo.

Al momento la verità sulla sua fuga non si conosce ancora ma Barbara D’Urso, che ha potuto parlare con lui, rivela che dietro a questa scelta di Luigi Favoloso ci sono delle motivazioni molto serie. Nell’ultima puntata di “Domenica Live” intanto viene intervistato Michele Favoloso, dove attacca duramente l’ex fidanzato del figlio Nina Morić.

Le parole di Michele Favoloso

Il papà di Michele Favoloso ammette serenamente di non aver mai avuto simpatia per Nina Morić. Infatti, intervistato da Barbara D’Urso a “Domenica Live”, l’uomo respinge ogni accusa fatta dalla showgirl croata nei confronti del figlio, escludendo ogni tipo di violenza.

Michele Favoloso su Nina Morić dichiara: “Non mi è mai piaciuta, è un personaggio inaffidabile lo dimostra la sua storia televisiva, anche nella storia giudiziaria ha fatto tante denunce a vuoto. Basta andare nella sua casa per capire che personaggio è”.

Il padre di Luigi Favoloso, però, continua a rincarare la dose spiegando che i fatti potrebbero essere molto diversi da quelli narrati nelle scorse settimane da Nina. Secondo Michele infatti potrebbe essere stato Luigi a subire le violenze della sua compagna, poiché nel 2016, tornando a casa, era ferito vistosamente sulla mano.

Successivamente, come riporta “Il Messaggero”, Michele dichiara che Luigi potrebbe essere la vittima in questa storia amorosa con la croata: “Ci sono voci che dicono il contrario, mi è stato detto che lui è stato ferito da lei con un coltello. È lui la vittima, è lui che lo prende, non lo dice perché è ancora innamorato di lei”.