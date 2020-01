Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso rassicura su Luigi Favoloso: "Sta bene e si trova all’estero"

Dal 29 dicembre si sono perse le tracce di Luigi Mario Favoloso, ragazzo conosciuto per essere l’ex fidanzato della showgirl croata Nina Morić che, in questi giorni, ha dichiarato di credere poco alla sua sparizione, rivelando che con lei e con il figlio Carlos è stato spesso violento.

Nel corso dell’ultima puntata di “Pomeriggio Cinque” Barbara D’Urso fa sapere di aver ricevuto una chiamata da una sim straniera da parte di Luigi Favoloso, in cui ha confermato di stare bene. Nonostante questo vuole restare ancora nascosto da tutti, pregando quindi la conduttrice di non dire pubblicamente dove si trova.

La rassicurazione di Barbara D’Urso

Come svelato da Barbara D’Urso, Luigi Mario Favoloso avrebbe chiamato la redazione di “Pomeriggio Cinque” da una scheda non italiana. Ha rassicurato sulla propria condizione di salute, affermando di non trovarsi in Italia ma all’estero.

La D’Urso dichiara che Luigi Favoloso a telefono ha smentito tutte le dichiarazioni uscite in questi giorni, bollandole come menzogne. Al momento però non vuole dire la sua verità: “Non se la sente di dire altro. Non gli hanno fatto del male. Ha seguito anche quello che è stato raccontato da noi e dalle altre reti come la Rai. Tornerà per farsi vivo per raccontarci il motivo di questo gesto. Ha una motivazione molto grave rispetto a quello raccontato da Nina”.

Successivamente in collegamento da Lecce interviene anche Soledad, un’amica di Nina Morić, che dichiara: “Nina mi ha chiamata di notte, era molto agitata, mi chiedeva di stare attenta se le fosse successo qualcosa, a Carlos. Io avrei comunque esaudito il suo desiderio essendo molto amiche”.

Successivamente, come svelato sempre da Soledad, la showgirl croata avrebbe chiesto a lei di chiedere scusa alla comunità LGBT perché aveva preso parte a CasaPound, il movimento politico di estrema destra e di matrice neofascista, costretta in quella circostanza da Luigi Favoloso.