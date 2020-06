Domenica in, Mara Venier nei guai dopo il suo abbraccio con Romina Power

L’abbraccio avvenuto tra Mara Venier e Romina Power nell’ultima puntata di “Domenica In”, il talk show in onda su Rai 1, sta portando numerose polemiche. Le prime sono state lanciate dal consigliere Rai Riccardo Laganà, che ha definito questo gesto irrispettoso per coloro che stanno prendendo le dovute precauzioni sul Covid-19.

Dopo questo gesto Mara Venier è arrivata anche in prima posizione nelle tendenze su Twitter, dove in tanti hanno voluto mostrarle solidarietà per le critiche che sta ricevendo negli ultimi giorni. Nonostante questo, alcuni membri dell’azienda di Viale Mazzini starebbero pensando di multare la conduttrice.

Le parole di Michele Anzaldi

A lanciare questa proposta è Michele Anzaldi, deputato di Italia Viva e segretario della commissione di Vigilanza Rai. L’onorevole, con un lungo post scritto sul suo profilo di Facebook, ha esternato tutta la sua indignazione per il gesto e soprattutto le dichiarazioni fatte da Mara Venier e Romina Power.

Secondo Michele Anzaldi, la conduttrice con questo gesto ha messo a rischio il rispetto delle misure per il contenimento del contagio da Coronavirus. La sua battuta ‘non me ne frega niente che non dobbiamo abbracciarci’, rivolta a Romina Power, ha rappresentato per lui un episodio e una frase da condannare.

Per questo motivo il segretario della commissione della Viglianza Rai lancia una proposta: “Il Cda Rai, a maggior ragione dopo la dura presa di posizione del consigliere Laganà, affronti la vicenda e valuti se non sia doveroso quantomeno comminare una multa o comunque una sanzione alla conduttrice”. E infine aggiunge: “Che insegnamento dà la prima rete del servizio pubblico in questo modo? E’ inutile che l’amministratore delegato Salini rivendichi il successo della Messa da Requiem di Bergamo in ricordo delle vittime del Covid, alla presenza del presidente Mattarella, se poi la programmazione ordinaria propone questo tipo di indicazioni agli italiani”.

L’abbraccio molto probabilmente è stato fatto da Mara Venier per mostrare tutta la sua vicinanza nei confronti dell’amica Romina Power. Purtroppo l’ex compagna di Al Bano Carrisi sta passando un duro periodo a causa dell’improvvisa morte della sorella Taryn.