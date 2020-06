Domenica In, il consigliere Rai attacca Mara Venier per il suo abbraccio con Romina Power

Nella giornata del 28 giugno è andato in onda l’ultima puntata di “Domenica In“, il talk show pomeridiano condotto da Mara Venier su Rai 1. La trasmissione, anche per questa stagione ha ottenuto un grande successo, soprattutto nel periodo dell’emergenza Coronavirus.

E per chiudere in bellezza, Mara Venier ha deciso di chiamare negli studi di Viale Mazzini la sua amica Romina Power, che solamente tre giorni fa ha perso la sorella Taryn. La donna è venuta a mancare, negli Stati Uniti d’America, dopo una lunga lotta contro la leucemia.

Il gesto e le critiche su Mara Venier

Prima di intervistare Romina Power, con quest’ultima che nonostante il grave lutto personale ha mantenuto la promessa fatta alla Zia Mara, la conduttrice infrange le norme per contenere il contagio da COVID-19 abbracciando e dando poi un bacio alla cantante: “Non me ne frega niente, Romina, che non ci dovremmo abbracciare” e l’americana condivide il suo pensiero aggiungendo: “Anche a me, non me ne frega niente… Ci siamo abbracciate”.

Questo gesto è stato molto criticato su Twitter, poiché da Mara Venier in molti si sarebbero aspettati un comportamento diverso dinanzi alle telecamere. A queste critiche si aggiungono anche quelle di Riccardo Laganà, consigliere di amministrazione Rai, che sui social scrive: “Si chiede il giusto rispetto delle ferree regole sul distanziamento fisico anti-#covid19. Quel “non me ne frega niente” è uno schiaffo, su Rai1, alle leggi, al lavoro della TF aziendale ed a tutti i colleghi/e che lavorano a rischio contagio. Tutto ciò è inaccettabile #Domenicain”.

Fino a questo momento Mara Venier non ha commentato la vicenda con Romina Power. Infatti l’ultimo post scritto dalla Zia Mara su Instagram è quello di saluto, ringraziando tutto il pubblico di Rai 1. Nonostante le critiche, la Venier dovrebbe condurre per un altro anno “Domenica In”, per poi lasciare definitivamente la TV.