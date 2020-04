"Doc – Nelle tue mani" è la fiction dell’anno, chiude con quasi 9 milioni di spettatori

La quarta puntata della fortuna fiction “Doc – Nelle tue mani“, con protagonista assoluto Luca Argentero, nei panni dell’amato dottor Andrea Fanti, conferma l’altissimo gradimento da parte del pubblico televisivo. Dopo il suo primo esordio, avvenuto il 26 marzo, che aveva conquistato oltre 7 milioni di spettatori (diventati otto la settimana successiva), anche il quarto appuntamento ha fatto registrare ascolti record.

Infatti sono quasi 9 milioni di spettatori che hanno assistito, nella serata di giovedì 16 aprile, alla quarta e ultima puntata del seguitissimo medical drama che chiude con il 31.4% di share. Visto i grandi risultati, si può dire con certezza che “Doc – Nelle tue mani” è la fiction dell’anno. Il talentuoso attore Luca Argentero è riuscito a spiazzare pure Johnny Depp, in replica con la pellicola “Pirati dei Caraibi – Ai confini de mondo” che su Canale 5 si è fermato al 10.97% di share.

Secondo i dati Auditel, tale percentuale d’ascolto resta tra i più alti ottenuti dalla rete Rai che, in questo difficile periodo storico, continua a garantire al suo vasto pubblico un ottimo servizio. Tra le più potenti, “Doc- Nella tue mani” entra ufficialmente nell’olimpo della fiction Rai affiancando altri grandi colossi del piccolo schermo come: “Don Matteo”; “Il Commissario Montalbano” e “Che Dio ci Aiuti”.

L’amato medical drama, diretto da Jan Maria Michelini e Ciro Visco, prende ispirazione dalla storia vera del primario Pierdante Piccioni che, a causa di un pesante incidente stradale, ha perso la memoria legati ai suoi ultimi dodici anni di vita. Attualmente, sono andate in onda solo le prime quattro puntate della fiction che purtroppo è stata interrotta dagli effetti devastanti del coronavirus.

Gli ultimi otto episodi verranno trasmesse in autunno così da consentire ai numerosi appassionati di scoprire il finale della prima stagione. Come svelato dal noto regista Michelini, le rimanenti puntate lasceranno il pubblico senza parole in quanto saranno sciolti tutti i nodi narrativi che hanno intrecciato il destino del talentuoso dottore Andrea Fanti: “I protagonisti si troveranno ad affrontare una grande crisi medica che è ispirata a una famosa tragedia italiana. Continuerà anche tutta la linea del giallo. La seconda parte della stagione è ricca quanto la prima”.