Adriana Volpe torna in Mediaset con il GF Vip e un nuovo programma

L’ingresso di Adriana Volpe nella scuderia di Mediaset è stato annunciato nel mese scorso. L’ex concorrente del “Grande Fratello Vip” purtroppo non è mai riuscita a sfondare su TV8, in cui ha condotto il talk show “Ogni mattina” inizialmente insieme ad Alessio Viola e successivamente in solitaria.

Per questo motivo, dopo vari cambiamenti al format e lo spezzettamento del programma in due parti per cercare di alzare gli ascolti, Sky Italia ha annunciato definitivamente la sua chiusura. La Volpe comunque non è rimasta senza lavoro per molto tempo siccome, nello stesso periodo, viene annunciato il suo ingresso su Canale 5.

I possibili progetti futuri di Adriana Volpe

Ad oggi non si hanno delle certezze ufficiali sulle possibili trasmissioni che potrebbe condurre Adriana Volpe su Canale 5. Quasi sicuramente sarà la nuova opinionista della sesta edizione del “Grande Fratello Vip“, pronta a sostituire Antonella Elia, fatta fuori da Mediaset a causa di alcune gaffe commesse negli studi di Cinecittà e dallo scontro di pessimo gusto con Samantha De Grenet.

I progetti di Canale 5 su Adriana Volpe però non si fermano qui dal momento che, secondo il settimanale “Nuovo” diretto da Riccardo Signoretti, l’ex gieffina dovrebbe essere alla conduzione di un progetto totalmente nuovo sulle reti Mediaset. A oggi sono sconosciuti i dettagli del programma ma molto probabilmente è uno show basato sull’intrattenimento e non si sa ancora se va in onda anche durante la settimana oppure nel week-end.

Questo nuovo format ha come obbiettivo quello di sostituire nei palinsesti di Canale 5 il programma di Barbara D’Urso intitolato “Domenica Live”, che secondo le ultime indiscrezioni è stato cancellato a causa dei scarsi risultati degli ultimi anni. L’obbiettivo della Volpe quindi è quello di risollevare gli ascolti di Mediaset, scesi vertiginosamente dopo il ritorno di Mara Venier alla conduzione di “Domenica In” su Rai 1.