GF Vip, Adriana Volpe potrebbe rimpiazzare Antonella Elia

Un programma in cui la nota presentatrice Adriana Volpe aveva profuso molto entusiasmo ed impegno. Parliamo del rotocalco di news, intrattenimento, tutorial, cucina e interviste che viene trasmesso tutt’oggi su Tv8 dal titolo “Ogni Mattina“. Nonostante l’entusiasmo e la professionalità della Volpe, tirando le somme si può ampiamente dire che il programma si è poi tramutato in un vero e proprio disastro d’ascolti.

Dopo che la rete aveva annunciato un programma che prometteva di essere innovativo, divertente e soprattutto diverso dagli altri format mattutini, già trasmessi nelle altre reti da anni, alla fine “Ogni Mattina” si è ritrovato ad omologarsi a tutti gli altri programmi, tramutandosi dunque in un flop.

La chiusura del programma e l’ingaggio al GF Vip

La decisione quindi è stata presa, a breve il programma di Adriana Volpe verrà chiuso definitivamente. Non solo, pare che dopo questa esperienza in Tv8, per la Volpe ci sarà anche un cambio di rete, passando infatti da quest’ultima a Mediaset. In realtà le aspettative di Adriana erano ben altre; da sempre desiderosa di condurre un programma di successo, in grado di potergli regalare le soddisfazioni che desidererebbe in un format, ma pare che la Mediaset abbia in serbo un altro ruolo per donna.

Dopo che la Antonella Elia non è stata riconfermata nelle vesti di opinionista Al “Grande Fratello Vip“, per i suoi modi di fare, criticati da molti, sembra infatti che il posto di Antonella, per la prossima edizione del reality vip verrà preso proprio da Adriana Volpe. Da conduttrice a opinionista dunque.

Certo, non proprio un salto di carriera, ma non è escluso che dal suo ruolo di opinionista possa in effetti nascere qualcosa di molto più stimolante, come è accaduto a molte persone (come ad esempio sta accadendo adesso a Tommaso Zorzi). Ancora incerto il futuro di Adriana, ma pare che il tutto verrà delineato meglio a partire già dalla prossima stagione televisiva.