Adriana Volpe, il flop di "Ogni Mattina" e l’approdo a Mediaset

Audience quotidiano che non ha mai oltrepassato il muro dell‘1%. Un format che prometteva di essere diverso da tutti gli altri programmi mattutini delle reti concorrenti; purtroppo però sembra che il programma di Adriana Volpe, trasmesso su tv8, dal titolo “Ogni Mattina” non ha per niente convinto il pubblico da casa.

Basti pensare che a partire dall’abbandono definitivo di Alessio Viola, perdendo così quell’impronta di approfondimenti e news quotidiane, lo show si è attestato in maniera quasi del tutto sistematica con uno share dello 0,6%. Risultati dunque oltremodo insostenibili per poter giustificare il continuo della messa in onda del programma della Volpe.

La decisione a questo punto sembra quasi scontata, la produzione non può far altro che tirare avanti ancora per un mese, finendo dunque la stagione televisiva, per poi chiudere definitivamente lo show, cancellandolo dal palinsesto per la prossima stagione 2021/2022. Non ha dunque retto la sola presenza di Adriana, dei pochi ospiti a causa del ridimensionamento del tempo (il programma ha da poco subito un restringimento in termini di durata, passando da 4 ore a poco meno di 2 ore), sia per lo scarso contenuto di novità.

A questo punto la domanda sorge spontanea: cosa ne sarà di Adriana Volpe? Che piega prenderà il futuro professionale della donna? A rispondere a queste domande ci pensa “Blogo“, lanciando una piccola bomba gossip affermando che, con ogni probabilità, sarà possibile vedere la Volpe, già dal prossimo Settembre, sulle reti Mediaset.

Un futuro dunque promettente per la donna, la quale sembra già essere stata collocata nella fascia temporale del pomeriggio, con un programma tutto suo. Oltre ad Adriana ci sarebbe in realtà un nuovo acquisto in casa Mediaset, anch’egli proveniente da Tv8; parliamo infatti di Enrico Papi. Il volto simbolo della rete succitata sembra infatti impegnato nelle registrazione del noto programma “Scherzi a parte”, che andrà in onda il prossimo autunno.