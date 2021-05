Barbara D’Urso ridimensionata ancora, Adriana Volpe pronta a ridurre "Domenica Live": l’indiscrezione

Barbara D’Urso a quanto pare è ancora una volta finita nel mirino di Mediaset. La conduttrice campana, nell’ultimo periodo, non naviga in buone acque dal punto di vista professionale. Barbarella si è vista ridursi il suo spazio nella rete del Biscione, con dapprima la chiusura di “Live- non è la D’Urso” e poi con svariate problematiche arrecatele dai suoi superiori.

Secondo voci di corridoio, Pier Silvio Berlusconi non approverebbe la tv ‘dursiana’. Per un certo periodo si è addirittura parlato di una Barbara D’Urso in dirittura d’arrivo con la Rai, ma quello era solo un gossip poi smentito. Adesso però sembrerebbe che la situazione non sia migliorata affatto, anzi. La stagione televisiva in corso volge ormai al termine e gli addetti ai lavori sono già in fermento per la prossima.

Sicuramente vedremo tre nuovi volti: Enrico Papi, Elisa Isoardi e Adriana Volpe. Il primo è stato confermato alla conduzione di “Scherzi a parte”. Diversa è la situazione per le due donne. Adriana Volpe con ogni probabilità tornerà a Mediaset, dopo l’esperienza deludente di “Ogni Mattina” su Tv8. Nello specifico, stando all’indiscrezione lanciata da “NuovoTv“, la Volpe dovrebbe approdare alla domenica pomeriggio.

Ad Adriana dovrebbe essere affidato un programma tutto suo, di intrattenimento, che andrà in onda prima di “Domenica Live” e che vede la D’Urso ancora una volta ridimensionata. Sembrerebbe che a sfidare la “Domenica In” di Mara Venier sia proprio la Volpe, la quale passerà poi la linea a Barbara. L’idea di ingaggiare volti nuovi e freschi, alletta e non poco i vertici Mediaset.

D’altronde gli ascolti di “Domenica Live”, sono bassi. Puntualmente la D’Urso sfida la Venier e perde. La rete del Biscione punta a correggere il tiro per la prossima stagione, facendo si che sia la Volpe e non la D’Urso a sfidare la zia Mara. I lavori sono in corso, nulla di ufficiale c’è ancora e non appena verranno presentati i palinsesti, ne scopriremo di più.