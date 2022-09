YouTube: risposte ai commenti via Shorts, restyling pagina video, Canali specifici esclusi su Discover

Ascolta questo articolo

Dopo le tante novità a tema pubblicitario, YouTube è tornata nuovamente sugli scudi attraverso novità relative a un restyling, agli Shorts, e alla sezione Discover dell’app di ricerca di Google.

Secondo 9to5google, YouTube sta introducendo, con estrema gradualità da qualche settimana, una nuova pagina per i video, che ridisegna quella attuale in vigore dal 2020, uniformando un po’ l’esperienza d’uso lato mobile e web based. Nel primo caso, il primo cambiamento chiave prevede che gli elementi chiave vengano raggruppati in pulsanti a forma di pillole, come nel caso di quella che includerà il pollice su e giù, e il contatore dei like. Inoltre, onde convincere le persone a partecipare di più, in uno spazio più prominente, viene posto il commento migliore. Nel caso dell’iterazione desktop, invece, il restyling della pagina dei video mette più in evidenza la descrizione, nell’ipotesi e nella speranza che i creators possano trarne giovamento.

Un po’ tutte le realtà social hanno una funzione equivalente ai video di TikTok, e non fa eccezione YouTube, i cui Shorts hanno già raggiunto un rapido successo, con 30 miliardi di visualizzazioni al giorno, all’insegna di un numero che è certo destinato a crescere con lo sbarco degli Shorts su YouTube TV.

Onde incrementare il successo di questo formato, Google ha comunicato con un post sul proprio blog di supporto che ora è possibile per tutti i creators su iOS (ma sta lavorando per portare presto la cosa pure su Android) il rispondere ai commenti dei propri fan a un video o a uno Short tramite la creazione proprio di uno Short (un qualcosa che Instagram, con i Reels Visual Replies, ha dal Dicembre 2021 e TikTok dal 2020), seguendo pochi e semplici passaggi (aprire la sezione commenti di un proprio video o Short, toccare “rispondi” presso il commento attenzionato e, quivi giunti, scegliere il pulsante dedicato alla creazione di uno Short col segno più). Nel contempo, Mountain View ha ammesso di essere lavoro per una funzione che notifichi al commentatore se un suo commento sia stato evidenziato in uno Short.

Intanto, Google ha comunicato che è possibile personalizzare ulteriormente il feed di notizie che scorre nella sezione Discover dell’app Google, proprio in merito a YouTube: in precedenza, si poteva solo decidere di non visualizzarvi i video di YouTube, mentre ora è anche possibile stabilire di non visualizzarvi solo i video di un particolare Canale.

Infine, tutto è bene quel che finisce bene. A 9to5Google, Mountain View ha spiegato che quello del bumper ads era un esperimento condotto a livello globale per “creare un’esperienza migliore per gli spettatori riducendo le interruzioni pubblicitarie” durante la visione di “video più lunghi su TV connesse“. Ebbene, il test in questione, di breve durata, può dirsi concluso.