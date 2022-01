YouTube: nuova edizione #YouTubeBlack Voices Fund, rumors su voiceover per Shorts

Dopo le diverse statistiche e metriche positive rendicontate negli scorsi giorni dal proprio CEO, Susan Wojcicki, YouTube ha varato ufficialmente un’iniziativa in favore dei creators di colore che “hanno svolto un ruolo importante nel plasmare la cultura su YouTube” senza, però, dimenticare lo sviluppo di una funzione, gli Shorts, che tante soddisfazioni sta regalando.

Nel Settembre del 2020, YouTube annunciò il varo della funzione anti TikTok “Shorts“, che permetteva di creare mini-video sino a 60 secondi, impreziosendoli con del testo, delle correzioni di colore, dei filtri base e delle didascalie automatiche: la funzione è stata, poi, nel Luglio 2021, portata in oltre 100 mercati, arricchendosi anche della possibilità di campionare l’audio dai video di YouTube, con i creators supportati a creare clip in questo formato dall’istituzione di un apposito fondo da 100 milioni di dollari.

Tutto ciò, in circa 18 mesi, ha portato gli Shorts ad essere visualizzati per un totale di 5 trilioni di ore: ora, per cavalcare ancora di più questo successo, Mountain View si accingerebbe a varare un’ulteriore novità sul cui sviluppo è impegnata.

A darne conto è il gruppo di XDA Developers che, nello sbobinare la beta 17.04.32 di YouTube per Android, vi ha scorto riferimenti al fatto che, durante il montaggio di un video girato, attraverso una particolare interfaccia, un apposito pulsante consentirà di aggiungere una voce fuori campo, cosa che a oggi non è possibile fare (si possono aggiungere solo suoni presenti nella libreria audio della piattaforma) se non con tool di terze parti, nonostante – tra le altre cose – la pagina di supporto della funzionalità Shorts menzioni la possibilità di registrare clip audio personali di 15 secondi.

In attesa di capire se Google introdurrà sul serio e in che modo la funzione del voiceover per gli Shorts, attraverso un pulsante che attualmente manca, il colosso della Ricerca online, che di recente aveva detto addio ai suoi contenuti Originals per indirizzare le risorse su altre iniziative, è stato di parola e ha annunciato la seconda edizione dello #YouTubeBlack Voices Fund, cui parteciperanno 135 creators di colore (tra cui comici, avvocati, dermatologi, esperti di cultura pop o vlogger per il lifestyle, atleti, etc), 40 dei quali tra USA (35) e Canada (5), che accederanno non solo a finanziamenti per i propri canali, ma anche a workshop, programmi di networking, e opportunità di sviluppo.