YouTube Music: in arrivo nella Home il carosello delle Ultime uscite

Un anno e mezzo fa circa, col varo del progetto YouTube Music, Google presentò la piattaforma che avrebbe dovuto raccogliere l’eredità di Play Music come riproduttore musicale dei device Android (di default sui modelli in uscita con Android 10), e costituire un’alternativa ai blasonati rivali di Apple Music, Amazon Music, e Spotify. Col passare del tempo, YouTube Music si è arricchita di nuove feature, assenti in origine, tra cui quella – recentissima – delle “Ultime uscite”.

Dopo aver stuzzicato i gusti degli utenti a suon di contenuti, con il rilascio di alcuni Mix tra cui Discover, ed aver migliorato l’usabilità dell’app introducendovi la riproduzione gapeless (sulla controparte web e Android) e la facoltà di condividere i profili degli artisti, il colosso di Mountain View ha attenzionato nuovamente YouTube Music con una pratica modifica funzionale dell’interfaccia, relativa alla Home.

Quest’ultima, in alto, nell’ultima versione di YouTube Music per Android/iOS, ha avvicendato le Classifiche con un nuovo carosello a scorrimento orizzontale, quello delle “Ultime uscite” (lett. New releases).

Quest’ultimo, scorribile a suon di swipe laterali, in alto a destra palesa il rimando “Guarda tutto” (ovvero See all): cliccando sullo stesso, si viene portati a una nuova schermata, nella quale – all’interno di un layout a griglia – sono visualizzate le miniature delle copertine, relative ad alcune delle ultime uscite temporali di singoli o album musicali, qui selezionati secondo vari parametri, tra cui anche l’ovvio requisito dei gusti dell’utente.

La novità in oggetto, relativa alla (invero tardiva) comparsa su YouTube Music del carosello orizzontale Nuove uscite, sarebbe in corso di graduale attivazione da server remoto sulle ultime emanazioni Android e iOS della piattaforma, all’insegna di una messa a disposizione più generale rispetto a quando, a inizio mese, la medesima novità venne avvistata sulle app (vers. 3.49) di una sparuta minoranza di utenti, che ne condivise gli screenshot sull’aggregatore Reddit.