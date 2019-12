Particolarmente in vena di aggiornamenti, visto quanto appena rilasciato su Gmail, Google ha ultimato il roll-out di una novità anche a favore degli utenti di YouTube, nella fattispecie di coloro che fanno ricorso allo spin-off YouTube Music per ascoltare album, compilation, e canzoni varie (con o senza pubblicità, a seconda del profilo usato).

Messa ormai a regime la modalità senza interruzione, o gapeless, ora a disposizione di tutti, e superate le Forche Caudine del video celebrativo Rewind 2019, Google ha avviato il rilascio, via attivazione da server remoto (iniziata sabato e conclusa proprio nelle scorse ore) sulla versione 3.45 di YouTube Music, per iOS/Android, di una feature che, nel dettaglio, consente di condividere l’intera pagina del proprio artista preferito (e non più, solo, una canzone, un album o una raccolta).

Per avvalersi di tale funzionalità, degno completamento del restyling ai profili degli artisti avvenuta ad Ottobre, con uno stile più moderno che meglio ne enfatizza i contenuti, è necessario avviare YouTube Music, nella fattispecie della release menzionata (su Android reperibile anche su ApkMirror), e portarsi in alto a destra: qui, precisamente nell’angolo su iOS, o a sinistra delle icone di ricerca e Cast su Android, si troverà l’icona di risposta.

Toccando la suddetta, si aprirà la consueta finestra di condivisione, con l’elenco delle app installate in locale, utilizzabili per sharare il contenuto con i propri contatti: di esse, la prima voce è “Copia Link” che, eloquentemente, copia un link generato nel formato https://music.youtube.com/channel, con la facoltà di condividerlo in una fase successiva, nel modo che più si riterrà opportuno.

Il link in oggetto (inclusivo anche di un’anteprima col nome e la descrizione dell’artista), una volta ricevuto dal destinatario, e cliccato, aprirà la pagina dedicata all’artista selezionato, su YouTube Music, tramite una scheda del browser di default dello smartphone, o all’interno dell’app YouTube Music (se installata in locale e selezionata allo scopo).

Da segnalare, infine, che – se all’apertura della release 3.45 di YouTube Music non dovesse apparire la scorciatoia per la condivisione del profilo artista – è possibile forzarne la comparsa chiudendo e (meglio ancora dopo averne cancellato la cache) riaprendo l’app.