Pur essendo nato relativamente da poco, lo spin-off YouTube Music si è già candidato al ruolo di successore di Play Music, del quale sta raccogliendo a poco a poco l’eredità e, soprattutto, le funzionalità: in questo progressivo avvicendamento gioca un ruolo importante anche l’arrivo di due nuove funzionalità che, ora, rendono YouTube Music capace di interagire con Siri, e beneficiario dello sbarco anche su desktop, tramite un’apposita app.

Con l’arrivo di iOS 13, Apple si è aperta ad una maggiore interazione dei servizi di terze parti con i propri prodotti: a beneficiarne per prima è stata Spotify, che da qualche tempo può essere adoperata per riprodurre le canzoni, al posto del servizio predefinito Apple Music, a mani libere, cioè sfruttando i comandi vocali impartiti a Siri: con l’ultima release di YouTube Music, anche quest’ultima guadagna la medesima opportunità e, dunque, è possibile chiedere al concierge virtuale di Apple di eseguire la riproduzione di una canzone, di un album, o di una playlist (sono supportate financo le scorciatoie di Siri verso intere playlist) avvalendosi di YouTube Music.

Il tutto, inoltre, grazie ad AirPlay, funziona anche a casa, sugli speaker smart HomePod, e mentre si guida (ottimo per non distrarre l’attenzione dalla guida e le mani dal volante), sulla piattaforma CarPlay.

Di recente, YouTube Music ha beneficiato di un pratico widget per Android, e qualcosa del genere è in dirittura d’arrivo anche su desktop Windows e macOS, tramite il rilascio – in corso di svolgimento – di una progressive web app (PWA, in sostanza una versione mobile del servizio incapsulata in forma di app, con tanto di notifiche), che permetterà di ascoltare la propria musica senza dover installare un’app dagli store, o dover accedere al servizio via browser.

Il tutto avverrà avviando, solo una prima volta, il browser Chrome o Edge, e premendo il segno dell’addizione che comparirà nella barra degli indirizzi, una volta giunti su music.youtube.com. A quel punto, un’icona di YouTube Music, pronta per l’uso, sarà disponibile sul desktop, nella dock di MacOS, o nello Start di Windows.