YouTube: grandi miglioramenti per YouTube Music, piccolo restyling per l’app standard

YouTube, da sempre il punto di riferimento per la fruizione e lo scambio di video, da parte degli utenti comuni e degli artisti, culla naturale dei primi influencer, ha inaugurato l’ultima settimana di Ottobre con diverse migliorie, alcune delle quali destinate a YouTube Music senza, però, trascurare la propria applicazione standard.

La prima novità riguardante YouTube verte sul widget per la Home, previsto a favore dello spin-off YouTube Music per Android (chiamato a sostituire, sui nuovi smartphone con Android 10, il vecchio Play Music che, proprio in questi giorni, festeggia i 5 miliardi di download totalizzati). Se n’erano già ravvisate delle tracce nella versione 3.27 dell’app, quando lo sbobinamento del codice, attuato da 9to5Google, aveva messo in evidenza dei riferimenti piuttosto netti nelle righe di programmazione: ora, con il rilascio della versione 3.39, il widget per Android è effettivo, con un formato nativo 4×1.

Secondo quanto messo in atto dai tecnici di Google, il widget di YouTube Music per Android può essere esteso in orizzontale, al formato 5×1, onde occupare l’intera larghezza della riga, mentre allungato verticalmente occupa solo più spazio, ma comprende sempre i medesimi elementi, come la miniatura dell’album, il nome del brano e dell’autore, i pulsanti per il like ed il pollice verso, ed i comandi di riproduzione. Da segnalare che il tema del widget passa al grigio, con una generica icona di YouTube Music, nel caso la coda di riproduzione sia vuota: diversamente, assume la stessa tonalità dominante nella copertina dell’album.

Anche la seconda novità va a vantaggio degli utilizzatori di YouTube Music, specie di coloro che sono soliti viaggiare molto, attraversando le frontiere di vari paesi. Sino a poco tempo fa, entrando in una nazione in cui il servizio non era presente, si poteva continuare ad utilizzarlo solo avvalendosi di una VPN (che mascherasse la propria nazione): ora, però, sarà possibile usare YouTube Music – per 6 mesi – anche in nazioni in cui il servizio non sia rilasciato e, nel caso si sia abbonati al profilo Premium, e non sia disponibile una connessione, le tracce scaricate in locale saranno a disposizione per 30 giorni.

Infine, grazie alle segnalazioni pubblicate sull’aggregatore Reddit, è emerso che la versione 14.52.54 di YouTube da oggi ha riallocato i commenti, sempre attivabili singolarmente dal bordo destro dell’app e provvisti di un pulsante per tornare indietro: nella precedente location di quest’ultimi, campeggia l’avviso dello spostamento e, per ritrovarli, ora è necessario portarsi sopra l’area dei video suggeriti.