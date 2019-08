YouTube: novità per l’app standard, indiscrezioni su YouTube Music, promozione per YouTube TV

Il sempre maggiore attivismo di Google per la sua celebre piattaforma di video-sharing YouTube non conosce tregua nemmeno con l’avvio di Agosto, con diverse novità date come in distribuzione per il client standard o in test per YouTube Music, senza dimenticare le nuove promozioni previste per YouTube TV.

Secondo quanto riportato da alcune media di settore, su YouTube standard – versione 14.31.50 – vi sarebbe una nuova funzionalità, in un primo tempo considerata sotto test riservato a un ristretto numero di persone e, invece, soggetto a un roll-out progressivo tramite un’attivazione da server remoto: si tratta di una nuova interfaccia per la feature denominata “riproduzione automatica” che, in sostanza, suggerisce (in base ai gusti dell’utente e alle sue esperienze d’ascolto/visione) i prossimi video da fruire.

Sino a poco tempo fa, ciò avveniva tramite un’ampia anteprima del video in arrivo, sul quale un counter di 8 secondi, posto attorno a un tasto Play, permetteva di accelerare il successivo ascolto, o di annullarlo, passando ad altro. Ora, tutto ciò sembra essere cambiato: l’anteprima, più piccola, è spostata a sinistra, con destra che ospita il nome del brano ed il canale cui appartiene, mentre in alto a sinistra si trova il counter testuale e, alla sua destra, la X per annullarlo: più importante di tutto, sotto l’anteprima si paleserebbero due ingranditi tasti, di cui uno per cancellare la nuova proposta ed uno per riprodurla all’istante.

Oltre a ciò, su alcuni dispositivi, sempre su YouTube 14.31.50, Android Police ha notato che la funzione che consente di riprodurre automaticamente ma senza audio i video che appaiono in Home ora è stata spostata, tra le impostazioni, sotto la voce “Generali”, con un nome diverso dal precedente (Autoplay on Home), sostanziato in “Riproduzione disattivata in Home” (Muted playback in feeds) che, a fronte del nome, non permette sul serio di disattivare quest’opzione per alcuni fastidiosa, visto che – come sempre – si può solo configurarla affinché la riproduzione automatica in Home senza audio funzioni sempre, mai, o solo sotto rete Wi-Fi.

Un’altra novità, che coinvolge YouTube, nello spin-off Music, è stata notata dai redattori di 9to5google, nel corso della loro analisi “APK Insight”, questa volta dedicata al codice proprio di tale applicazione: secondo gli esperti, nella versione 3.27 di YouTube Music si celerebbe innanzitutto un sistema per consentire agli utenti di avere sempre presenti le indicazioni del navigatore Waze (che pure ha un player audio con supporto a Spotify e YouTube) nel mentre si ascolta della musica. Più sensata, invece, appare la seconda novità scovata, con un widget da appore sulla Home dello smartphone in modo che, come avviene per Play Music, si possa interagire istantaneamente col brano in riproduzione, visto che – sotto la miniatura dello stesso affiancata dal nome del brano e dell’artista – vi sarebbero i consueti pulsanti per il Mi Piace/Non mi piace, il Riproduci/Pausa, e l’avanzamento al brano successivo o alla traccia precedente.

Infine, YouTube TV: il servizio USA che, a fronte (ormai) di 50 dollari mensili, permette di vedere e registrare contenuti da 70 canali TV, con accesso familiare per 6 persone su 3 dispositivi in contemporanea, sta beneficiando – per un tempo limitato – di un’estensione del suo periodo di prova, normalmente di 7 giorni, con la facoltà di sperimentarne le funzionalità ed il bouquet per 2 settimane, prima di essere soggetti a 49.99 dollari di corvè mensile.